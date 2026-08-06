Los dos clubes que han presentado también una oferta por Robbie Ure, el elegido para la delantera del Sevilla

José Ignacio Navarro ha movido ya ficha para contratar al 'pichichi' de la Liga sueca, tasado en unos 9-10 millones de euros por el Sirius, aunque en la Premier League, la Championship, la Ligue 1, la Serie A y la Süperlig está llamando mucho la atención igualmente

El Sevilla FC ha señalado a Robbie Ure, máximo goleador de Suecia en estos momentos con 20 goles y tres asistencias en 20 partidos oficiales (entre la Allsvenskan y la Svenska Cupen), como su delantero preferido para sustituir a Akor Adams, traspasado al Venezia, y acompañar a Isaac Romero, aunque se trabaja para que antes del 2 de septiembre llegue otro artillero de diferente perfil. Prácticamente desconocido en España, aunque no en el mundillo futbolístico, pues este escocés de ascendencia ucraniana de 22 años y 1,89 de estatura está anotado y subrayado en muchas agendas de directores deportivos de un segundo y tercer escalón.

No en vano, clubes de Inglaterra (tanto de la Premier League como de la Championship), Italia, Francia y Turquía han sondeado tanto al Sirius, dueño de su pase hasta el 31 de diciembre de 2029, como a los agentes del punta, del afamado Team Raiola, para incorporarlo en este mercado. De hecho, el periodista de 'TalkSport' Ben Jacobs avanzaba en la noche de este miércoles que José Ignacio Navarro, director deportivo de los nervionenses, habría presentado ya una oferta formal por un ariete tasado por la entidad nórdica en una horquilla entre los nueve y diez millones de euros, el doble de su valor de mercado, según 'Transfermarkt'.

Lorient y PAOK han trasladado sendas propuestas por escrito

No obstante, la misma fuente desvela que otras dos entidades han trasladado también su interés materializado en una propuesta, aunque no aclara quién está ahora mismo en la 'pole' por hacerse con Robbie Ure, que lógicamente ve con buenos ojos dar un salto en su carrera, con LaLiga como atrayente reclamo. De esta forma, el Lorient francés y el PAOK de Salónica griego se encuentran igualmente en conversaciones avanzadas con el Sirius, que cuenta con más contactos y llamadas desde todas partes de Europa, por lo que se va haciendo a la idea de tener que desprenderse de su efectivo más valioso en estos momentos.

Réditos por las salidas para hacer la inversión más fuerte del verano

El objetivo del Sevilla FC es aprovechar las inminentes salidas de Juanlu Sánchez al Bournemouth y de Djibril Sow al Génova, que reportarán unos 15 millones de euros fijos y un par más en variables, no ya para asegurar la inscripción de todos los componentes de la plantel, tanto los nuevos como los que ya estaban, sino para realizar alguna inversión reseñable, pues quedan un pivote, un extremo y otro punta más como mínimo en 26 días de ventana de transferencias que aún restan.

Por ahora, los nervionenses han pagado un millón (más otros 500.000 en bonus) por el lateral zurdo Julio Díaz y hasta tres por el guardameta Fran González, logrando la cesión de Odysseas Vlachodimos de nuevo, así como haciéndose con los agentes libres Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante. El siguiente debe ser el punta, pues José Ignacio Navarro espera que las negociaciones no pasen de este fin de semana con la idea de que esté disponible para el arranque liguero del 15-A ante el Rayo Vallecano.