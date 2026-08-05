El Sevilla, cerca de tachar a Enes Ünal de la lista de delanteros, cada vez más reducida

El club nervionense ha preguntado por el punta turco, pero la respuesta del Bournemouth complica esta vía junto a otros dos obstáculos por parte del futbolista

José Ignacio Navarro se encuentra inmerso de lleno en la búsqueda de dos delanteros para potenciar un ataque que solo cuenta ahora mismo con Isaac Romero y ya ha tanteado e incluso profundizado en varios frentes sin que, de momento, se haya consumado ninguna operación.

De todos modos, la dirección deportiva trabaja también en nombres que todavía no han trascendido mientras que siguen saliendo a escena objetivo por los que se ha preguntado para conocer si situación y las condiciones de un posible fichaje.

Entre ellos, días atrás surgió información sobre el interés nervionense en Enes Ünal, delantero turco que conoce a la perfección la LaLiga española y que ahora pertenece al Bournemouth.

El Bournemouth, reticente a la fórmula preferida por el Sevilla

Así, Matteo Moretto afirmó que el Sevilla ha contactado con los 'Cherries' para saber de primera mano las opciones de hacerse con sus servicios, lo que se produciría posiblemente dentro del contexto de las conversaciones abiertas por Juanlu, ya en tierras británicas para firmar.

No obstante, la respuesta del Bournemouth aleja de momento a Ünal de Nervión, pues según apunta ahora la misma fuente, el club inglés es reticente a acceder a la fórmula preferida por el Sevilla y los otros clubes españoles en la lucha, casos de Getafe y de Alavés.

Y es que, el Bournemouth se decanta por un traspaso definitivo para hacer caja y, por ahora, no muestra predisposición a una cesión con opción a compra de cara al ejercicio venidero, lo que supone un freno a las intenciones nervionenses en el caso del otomano a pesar de que si está abierto a un desembolso para la delantera, pero con otro perfil que permita plusvalía en un futuro.

La ficha de Unal y sus preferencias en el mercado, dos obstáculos más

Cabe apuntar que el valor de mercado del punta de 29 años asciende a siete millones de euros después de que el verano 2024 el Bournemouth abonara al Getafe 16,5 millones de euros por su traspaso definitivo.

La realidad es que las cifras de Ünal no han sido las esperadas en Inglaterra, pues ha marcado cinco goles y servido cuatro asistencias 58 partidos, en los que acumuló 939 minutos. Números muy alejados de los firmados en el Getafe, con 36 dianas y 10 pases de gol en 109 partidos.

Las intenciones del Bournemouth no es el único obstáculo para el Sevilla, pues también se enfrenta al elevado sueldo del punta, inasumible a menos que solo pagara un porcentaje o el futbolista hiciera un esfuerzo económico.

Además, cabe reseñar que Enes Ünal priorizaría a día de hoy el Getafe en su deseo de regresar al fútbol español tras frustrarse su gran deseo, por lo que, a día de hoy, parece complicado que el gusto por el delantero se concrete en avances para su fichaje. En cualquier caso, es uno más de la lista manejada por José Ignacio Navarro.