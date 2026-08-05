García Plaza anuncia a los primeros capitanes para el Sevilla 26/27: "Tiene que dar un paso al frente"

Tras la marcha de Gudelj, el técnico madrileño apuesta por Kike Salas y Gabriel Suazo como primeros capitanes y realiza una petición especial al canterano de cara a la próxima temporada, a la par que explica como se elegirá al restos de líderes

La plantilla del Sevilla, durante su paseo por Ámsterdam en la concentración en Países Bajos.SFC

La salida este verano de un peso pesado como Gudelj o la encarrillada de otros 'veteranos' como Sow, propicia que Luis García Plaza haya elegido nuevos capitanes para la próxima temporada después de que los dos primeros el curso pasado fueran el serbio y Marcao.

En este sentido, el madrileño ha anunciado en los medios oficiales que, al margen del brasileño, que continúa con el rango, pero en menor medida, ha elegido ya dos futbolistas de la plantilla para que luzca el brazalete y, no cabe duda, que uno de ellos resulta muy significativa y le otorga valor a la cantera.

En este sentido, ha comunicado oficialmente la designación de Kike Salas como uno de los líderes para el ejercicio venidero después de que ya ejerciera como tal en la 25/26 sin distintivo, sobre todo en la recta final, cuando resultó decisivo para la salvación por sus actuaciones en el centro de la zaga.

García Plaza elige a Kike Salas y Suazo, que designarán al resto

"Le queremos dar un cambio grande al equipo, no queremos salvarnos al final. Queremos otro estilo de jugador, de hacer las cosas… Manteniendo el bloque y creo que vamos superbién", indicó en los medios del club Plaza, que dentro de esa transformación incluye el nombramiento como capitán de Kike Salas y Gabriel Suazo.

"Yo dije que nombraba dos capitanes y nombraré otro más cuando acabe el mercado. Kike y Gaby son dos ya. Ellos nombrarán a otros tres, respetando a Marcao, que es capitán también", indicó el míster sevillista, que explicó el motivo de la elección del aruncitano, al que le pide que asuma responsabilidades de manera oficial.

"Kike tiene que dar ese paso adelante ya. Es un chaval que estamos encantados con él, representa cantera, implicación, humildad, ganas de aprender... Representa muchos valores importantes", señaló con rotundidad García Plaza.

Por tanto, ahora mismo ya se conocen a los primeros capitanes, Kike Salas y Gabriel Suazo, que forman la nómina junto a Marcao y los dos que el canterano y el chileno elijan para completar la lista definitiva.

Kike Salas lo jugó todo con García Plaza el curso pasado

Para García Plaza es primordial que los capitanes sean dos futbolistas muy respetados y claramente comprometido con la causa dentro de la revolución que está sufriendo la plantilla. Salas es ya de los futbolistas del plantel con más partidos como sevillista y recibe un reconocimiento importante por parte del entrenador.

Cabe apuntar que la campaña pasada acumuló 2.383 minutos repartidos en 28 partidos, con un saldo de tres goles, jugándolo absolutamente todo a las órdenes de García Plaza.