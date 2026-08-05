El Sevilla negocia con sumo sigilo el fichaje del delantero escocés Robbie Ure

Artillero de 22 años y 1,89, con un valor de mercado de cinco millones de euros, lleva 15 goles y dos asistencias en quince encuentros con el Sirius en la Allsvenskan sueca; tiene contrato hasta finales de 2029 y pretendientes de varios países europeos a los que intenta adelantarse José Ignacio Navarro

Filtraba el Sevilla FC que su verdadero objetivo para la delantera, aunque es cierto que gustaba mucho Fede Viñas y llegó a apostar fuerte por él, no había salido todavía a la palestra, pero puede haberse quedado sin el secreto. Desvela el periodista de TalkSport Ben Jacobs que los nervionenses han presentado ya una oferta formal por Robbie Ure, artillero de 22 años y 1,89 de estatura que se está saliendo en las filas del Sirius sueco, que lo firmó en marzo de 2025 de la cantera del Anderlecht por apenas 750.000 euros y que ahora puede multiplicar sus plusvalías ante el extraordinario rendimiento del joven escocés.

No en vano, el nacido en Glasgow pero con ascendencia ucraniana puede presumir de llevar quince goles y dos asistencias en 15 partidos de la Allsvenskan, la Primera división del país nórdico. Tiene contrato allí hasta el 31 de diciembre de 2029 y pretendientes en otras latitudes del Viejo Continente, por lo que José Ignacio Navarro deberá andar rápido y poner una cantidad convincente sobre la mesa para reclutar al sustituto arriba de Akor Adams. Precisamente los réditos de la venta del nigeriano al Venezia, más las inminentes de Djibril Sow al Génova y Juanlu Sánchez al Bournemouth permiten cierto margen para hacer un desembolso medio-alto ahí.

'Pichichi' de la Liga sueca y 'espinita clavada' en el Rangers

Contando la Svenska Cupen (la Copa sueca), son 20 goles y tres asistencias en 20 encuentros oficiales para Robbie Ure, ya que la competición se desarrolla en tierras escandinavas de abril a noviembre por razones meteorológicas, por lo que no es exagerado calificarle como una de las sensaciones ahora mismo en Europa. Por esa razón, la prensa local sitúa el listón en los 9-10 millones de euros para convencer al Sirius por un ariete que le ha brindado 31+7 en 50 duelos desde que lo fichó del RSCA Futures, donde había mantenido altas las expectativas con doce dianas y cuatro pases decisivos en 39 partidos.

Formado en los escalafones inferiores del Rangers, donde descolló en la Youth League con cinco tantos y dos asistencias en diez partidos, Robbie Ure es ya internacional sub 21 con Escocia y una 'espinita clavada' para los protestantes de la magna ciudad, pues, incluso demostrando un gran nivel en su filial (17+8 en 37), no pudieron retenerle, marchándose gratis en 11 a tierras belgas, donde ha confirmado todo lo que apuntaba y está a punto de dar, con 22 años, un gran salto en su carrera deportiva.