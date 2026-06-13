Adrián Liso favorece al interés del Sevilla con su decisión para este mercado

En la agenda sevillista por si hay salidas en el costado zurdo, el extremo ha librado a los nervionense de numerosa competencia por su firme preferencia de cara a este verano

La salida de Januzaj y las posibles ventas de Rubén Vargas o Ejuke provocan que José Ignacio Navarro esté pendiente del mercado para reforzar el costado izquierdo del ataque por si finalmente se precisan efectivos por los movimientos en este verano.

Dentro de este contexto, el Sevilla, como recogió recientemente este medio, tiene en su agenda Adrián Liso, extremo izquierdo que pertenece al Zaragoza y militó la campaña pasada en el Getafe en condición de cedido.

El Sevilla ha preguntado por Adrián Liso, que marcó dos goles en Nervión

El maño dejó huella en el partido en Nervión con dos goles a principio de curso y una amenaza constante, y la nueva dirección deportiva ha preguntado por las condiciones tanto al entorno del atacante como del Real Zaragoza una vez que los azulones no han ejecutado su opción de compra de tres millones de euros.

Ángel Torres ofertó a la baja, más concretamente 1,5 kilos para su fichaje, pero los maños lo declinaron, porque no tienen intención de malvenderle por el hecho de que hayan descendido a Primera RFEF, y lo han puesto a la venta: "No regalaremos a nadie".

Aunque perdió protagonismo con el desarrollo de la temporada tras una gran presencia en el primer tramo, el extremo aragonés despierta interés en numerosos equipos españoles, tanto en cuanto, además, del Sevilla, también lo pretenden Rayo Vallecano, Levante y Valencia, de Primera división, y el Mallorca, recién descendido.

A esta lista de clubes nacionales se suman llamadas procedente Grecia, Países Bajos e Italia, donde Venezia y Parma están muy interesados.

El deseo de Liso de seguir en Primera reduce drásticamente sus posibles destinos

Dentro de esta concurrida competencia, la preferencia de Adrián Liso de cara a la próxima campaña limita considerablemente los posibles destinos y favorece al Sevilla al tratarse de una de las opciones más atractiva en dicho margen de acción.

De esta manera, el futbolista de solo 21 años apuesta por repetir experiencia en Primera División y se muestra reacio a probar allende las fronteras, lo que allana el camino al Sevilla al eliminar numerosa competencia.

En este sentido, el de Zaragoza vería con buenos ojos la vía nervionense, si bien no se antoja en absoluta sencilla, porque su incorporación, en el caso de que José Ignacio Navarro tratara su fichaje, supondría una inversión económica que, aunque sea de bajo rango, complica esta posibilidad.

Rodado en la máxima categoría del fútbol español a sus 21 años

Según varias fuentes, el Sevilla, que cuenta para el perfil zurdo del ataque con Alfon tras regresar de la cesión en el Villarreal, está pendiente de los movimientos alrededor del extremo maño por si fuera posible su fichaje.

Liso, con contrato hasta 2029 en La Romareda, disputó en la 26/27 un total de 1.801 minutos repartidos en 31 partidos, con un saldo de tres goles, dos en el Sánchez-Pizjuán, y tres asistencias.