Varias ausencias importantes en el Sevilla marcan una sesión con Suazo presente

Los tres jugadores, a los que se les busca destino desde el club nervionense, no se han ejercitado junto a sus compañeros; indicativo más que lógico de una búsqueda de soluciones para sus situaciones

El Sevilla FC, en esta mañana de comienzos de los encierros de San Fermín, ha vuelto a dar su particular 'chupinazo' y continúa trabajando para darle forma a la 26/27. Los pupilos de Luis García Plaza están entrenando en sesiones de mañana y tarde, todo eso con la idea de llegar preparados a ese primer duelo de LaLiga que será en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Rayo Vallecano. El verano no es que esté levantando mucha expectación entre la afición, por no decir casi nula. Pero ya en el terreno de juego se ven hasta tres caras nuevas y varios regresos por cesión, no estando Rafa Mir tal y como adelantamos ayer en ESTADIO Deportivo.

El regreso al trabajo se produjo en la mañana del pasado 6 de julio, donde los internacionales aún no estuvieron y también hubo destacadas ausencias, quitando a la del delantero murciano. Lo más importante fue la confirmación de la lesión de Alfon, que sufre una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho que se detectó en las pruebas médicas; por lo que estará de baja entre siete y ocho semanas. También destacan Nianzou y Ejuke, este primero teniendo un permiso especial para negociar su futuro en Francia y el segundo que aún no había podido llegar debido a problemas burocráticos que se esperan resolver en los próximos días. Sin embargo, en esta ya segunda sesión matutina, ha habido noticias más que importantes en el apartado de ausencias.

Las sorprendentes ausencias de Gattoni, Jordán y Fabio Cardoso

En la sesión que Luis García Plaza ha celebrado en uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva, tres nombres han destacado en cuanto a bajas. Gattoni, Joan Jordán y Fabio Cardoso no han estado junto a sus compañeros, algo que sorprende ya que ayer se ejercitaron en ambas sesiones con normalidad junto al resto de sus compañeros. Estos son nombres que no cuentan para el técnico madrileño, tal y como se demostró la pasada campaña ya que apenas contaron con oportunidades en el tramo final de temporada. Ya en varios mercados se ha intentado buscar una solución para estos nombres, siendo las cesiones los recursos usados. Sin embargo, el encontrar una salida definitiva puede ser la clave de un mercado con muchas necesidades económicas. Este hecho ya lo ha confirmado el club en un comunicado hace escasos minutos, versando que "trabajaron en otro grupo mientras se resuelven sus respectivas situaciones."

Rafa Mir también tiene un caso parecido. El jugador no se encuentra entrenando con el grupo a falta de poder encontrar una solución que beneficie a las partes, transmitiendo el entorno del jugador que hay optimismo en poder desbloquear esta situación.

Gabriel Suazo da la sorpresa en esta sesión

Una de las noticias más reseñables es la aparición de Gabriel Suazo sobre el terreno del juego. El chileno, que tenía previsto volver este martes, ha estado saludando a sus compañeros y se ha encontrado al margen en los primeros quince minutos abiertos para la prensa. Se espera que en estos próximos días ya pueda volver con total normalidad junto a sus compañeros, siendo el primero de los internacionales que regresa, quedando aún Vlachodimos, Akor Adams, Sow y Vargas por reincorporarse a las sesiones.