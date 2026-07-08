El Venezia prepara una nueva ofensiva por Akor Adams

En Italia aseguran que su director deportivo, Filippo Antonelli, presentará una nueva oferta en las próximas horas, pudiendo conocer ESTADIO Deportivo que su intención es cerrar el fichaje del delantero antes del domingo, cuando arranca su pretemporada

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender para abrir un necesario hueco en su estrecho margen salarial que le permita inscribir a los nuevos fichajes. A día de hoy, Guridi, Sangante, Juan Iglesias y el retornado Vlachodimos no podrían ser dados de alta en LaLiga. Para ello es necesario hacer caja mediante más de un traspaso. Y si el pasado verano fueron Lukébakio, Badé y el joven Idumbo los sacrificados, en esta ocasión los grandes valores están en la cantera (Oso, Juanlu o Kike Salas) y en los dos refuerzos invernales de la 24/25 que llegaron de la mano de Víctor Orta: Rubén Vargas y Akor Adams.

Con el extremo suizo se esperará a que acabe su participación en el Mundial, que está ayudando a revalorizarlo. Pero en el caso del delantero nigeriano, tras haber sido vinculado anteriormente con el Olympique de Marsella, ya tendría un acuerdo cerrado hasta 2030 con el Venezia que le permitiría mejorar de forma notable su actual salario. Falta, sin embargo, lo más importante: el acuerdo entre clubes.

El Venezia ofreció 10 millones y el Sevilla FC no acepta menos de 15

La primera oferta del club italiano rondaba los 10 millones de euros, cantidad rechazada por un Sevilla FC que habría tasado al africano en el doble, aunque dada su necesidad podría comenzar a negociar a partir de 15 millones, que justamente es el valor de mercado teórico que le concede la web especializada Transfermarkt.

Así, desde Italia se apunta que el conjunto de la región del Véneto lanzará una nueva ofensiva mañana mismo a través de su director deportivo, Filippo Antonelli. Se indica igualmente que una fórmula posible sería tratar de llegar a la citada cantidad con variables. Pero lo que sí ha podido conocer ESTADIO Deportivo de fuentes cercanas a la entidad transalpina es que la intención es cerrar antes de este próximo domingo el fichaje de un tercer delantero (tras la continuidad de Adorante y el fichaje, aún no oficial, de Albion Rrahmani)

La gran apuesta del nuevo proyecto en la Serie A

Ese día arranca la pretemporada del Venezia en la localidad de Falcade y antes de partir está previsto que el propio Antonelli y el entrenador, Giovanni Stroppa, ofrezcan una rueda de prensa, pretendiendo dar un golpe de efecto en ella con el que sería hasta ahora su gran refuerzo para el proyecto del retorno a la Serie A.

Tras lograr el ascenso como líder de la segunda categoría, en el Estadio Pier Luigi Penzo quieren armar un equipo más ambicioso, con el Como de espejo. Aunque por ahora sus inversiones tienen un perfil mucho más modesto. Han realizado hasta la fecha ocho fichajes y ha gastado 12,75 millones de euros. La mayoría, 7, en el central alemán Bella-Kotchap, del Hellas Verona, sumando otros gastos menores en el joven extremo polaco Kornel Lisman (2,5), el lateral zurdo croata Bartol Franjic (1,25) y los centrocampistas italianos Mattia Compagnon y Lorenzo Berardi (un millón en cada uno). Además, han llegado libres los mediocentros Helgason (Lecce) y Basic (Lazio), así como el ex valencianista Thierry Correia.

Akor Adams continúa de vacaciones

Se espera, en cualquier caso, un paso al frente con la entrada de los empresarios americanos Tim Leiweke y Francesca Bodie. Así, en Nervión aguardan para saber si el gran esfuerzo de la entidad transalpina será para apuntalar su ataque con Akor Adams, que de momento no se ha incorporado al trabajo de pretemporada al gozar de unos días más de vacaciones, pues al acabar la campaña aún tuvo que afrontar algunos compromisos con su selección (aunque Suazo y Vlachodimos ya han vuelto). Sus 10 goles y tres asistencias como sevillista en la 25/26 le han colocado en el escaparate y en el Sánchez-Pizjuán se apretará para obtener la mayor plusvalía posible, después de pagar 5,5 millones por su pase hace un año y medio al Montpellier.