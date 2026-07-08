Vlachodimos ya está de vuelta: el plan del Sevilla en la portería

Tras el acuerdo alcanzando para que juegue una campaña más como cedido por el Newcastle, el meta griego se ha sometido este miércoles al reconocimiento médico y desde mañana será uno más a las órdenes de Luis García Plaza

El Sevilla FC sigue sumando efectivos a su pretemporada. A la espera tanto de nuevos refuerzos como de salidas, Luis García Plaza contará desde mañana jueves con el portero que tanto deseaba tener: Odysseas Vlachodimos. El griego ha aterrizado este miércoles en la capital hispalense y se ha sometido al preceptivo reconocimiento médico tras formalizarse días atrás su regreso, de nuevo como cedido hasta final de temporada por el Newcastle, donde seguirá teniendo contrato hasta 2028.

Ya solo faltan Akord Adams y los mundialistas

Tras la incorporación de Gabriel Suazo antes de tiempo, el internacional heleno también se ha sumado unos días más tarde al jugar con su selección una vez acabada LaLiga. Así, solo faltan por unirse los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, que siguen compitiendo en el Mundial tras clasificarse para cuartos de final, y el nigeriano Akor Adams, que también acabó el curso con compromisos internacionales. El ariete, eso sí, no está descuidando su físico en vacaciones, como se encargó de mostrar en un vídeo difundido en sus redes sociales, mientras el Venezia prepara una nueva oferta para intentar llevárselo.

Los detalles del regreso de Vlachodimos

En el caso de Vlachodimos, su deseo de regresar a Nervión ha sido clave, apretando para que al club inglés no le quedase más remedio que aceptar la propuesta de un Sevilla FC que, eso sí, hará un esfuerzo para asumir una mayor parte de su salario. No se ha incluido en cambio en el acuerdo una opción de compra, aunque se había barajado, por lo que el próximo verano, si ambas partes siguen queriendo continuar juntas, tocará negociar de nuevo.

De momento, se trata sin duda de un fichaje de peso, pues esta pasada campaña fue uno de los más destacados del plantel, salvando al equipo en bastantes ocasiones pese a los muchos goles encajados. A sus 32 años, aunque tenía otras ofertas, el meta nacido en Stuttgart ha encontrado tanto en el conjunto nervionense como en la ciudad un lugar donde se siente a gusto y feliz junto a su familia y se espera que su rendimiento siga siendo notable en la 26/27, para la que también han aterrizado como caras nuevas Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante.

El Sevilla FC busca un segundo portero, con Alberto Flores como 'plan B'

Pero el dirección deportiva que encabeza José Ignacio Navarro sigue trabajando para completar una portería que ha perdido a Orjan Nyland, convertido en el héroe de Noruega en la clasificación para los cuartos de final del Mundial ante Brasil. El veterano cancerbero nórdico cumplió contrato y aún no tiene nuevo destino, aunque su papel en el citado torneo le servirá de mucha ayuda para encontrar otro equipo de nivel.

Mientras tanto, en el Sánchez-Pizjuán, sin ser la mayor prioridad, están atentos al mercado para buscar un segundo portero con experiencia, guardándose bajo la manda el 'plan B' de Alberto Flores. Como ya informó ESTADIO Deportivo, el canterano aún no sabe cuál será su futuro ni cuándo se tomará una decisión al respecto.

A sus 22 años, ha iniciado la pretemporada con normalidad y no se descarta que pueda convencer a Luis García Plaza para ganarse un sitio en la plantilla como escolta de Vlachodimos. Pero todos son consciente de que la portería es un puesto de suma importancia y el fontaniego, pese a haber demostrado su valía en el Sevilla Atlético, apenas ha jugado un partido con el primer equipo, hace dos temporadas en Copa del Rey.

Los porteros tanteados por el Sevilla FC

Con contrato en vigor hasta 2027, todo apunta a que en caso de marcharse lo haría a título definitivo, pues de lo contrario tendría que renovar para salir cedido y poder volver dentro de un año. Todo, en cualquier caso, está en el aire. Pero lo que sí ha quedado descartado a priori es el fichaje de Diego Conde, que pedía llegar con la vitola de titular, estatus reservado ya para el internacional griego.

El meta del Villarreal, con más pretendientes en LaLiga, había sido tanteado por Antonio Cordón ante las dificultades para traer de vuelta a Vlachodimos, pero al ponerse a tiro el griego dicha opción, por la que además había que pagar traspaso, fue aparcada. Además, también han sido vinculado el joven húngaro Armin Pecsi, que a sus 21 años no tiene sitio en el Liverpool, y Fran González, que abandonará el Real Madrid Castilla y es seguido también por Racing de Santander, Celta de Vigo y Espanyol. Ambos, en cualquier caso, tienen escaso bagaje en la elite, como Alberto Flores.