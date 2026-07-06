De suplente en el Sevilla a héroe de Noruega en el Mundial 2026: Nyland sigue callando bocas

El veterano portero, que se encuentra sin equipo desde que la semana pasada terminase su contrato con el Sevilla FC, ha amargado a la selección de Brasil con una espectacular ristra de paradones -un penalti incluido- y ha metido a su selección en los cuartos de final

Al primer Mundial de su carrera deportiva, a sus 35 años, Orjan Nyland llegó después de 13 años como internacional absoluto y fijo en la portería nacional. Sin embargo, el hecho de estar todo el año como suplente en el Sevilla FC generó un intenso debate en su país que no ha existido en la libreta del seleccionador. Stale Solbakken ha dado galones al ya exnervionense, que se ha hartado de callar bocas.

Agente libre desde el pasado día 1 de julio, ya fue decisivo en dieciseisavos y este sábado ha firmado el mejor partido de su carrera deportiva, amargando a los atacantes de Brasil para dejar en la cuneta a la Pentacampeona y celebrar un meritorio pase a los cuartos de final del Mundial 2026 que Noruega remató con un doblete de Erling Haaland.

Partidazo de Nyland contra Brasil

Nyland sólo ha sido suplente en la tercera jornada de la Fase de Grupos en el Grupo I. Ya con Noruega matemáticamente clasificada, vio desde el banquillo la derrota ante Francia (4-1) después de completar los 90 minutos en las victorias contra Irak (1-4) y Senegal (2-3). Tras esa puntual rotación, recuperó la titularidad en la eliminatoria de dieciseisavos de final y fue decisivo, con dos paradones ante Costa de Marfil (1-2).

Este sábado ha seguido reivindicándose en el choque de octavos frente a Brasil. Especialmente, con un penalti detenido a Bruno Guimaraes en el 14'; pero también con un pie que metió ante Martinelli en el 30' y con otro a tiro de Vinicius en el 41' para mantener intacto el 0-0 hasta el doblete de Haaland. Volvió a hacerse gigantesco en el 63 en un mano a mano con el '8', al que tenía amargado tras exhibir reflejos un minuto antes en un chut de Rayan que dio en un defensa y en el 85' voló para despejar fuego amigo. El ex del Sevilla FC sólo cedió en el décimo minuto del tiempo añadido, cuando Neymar Junior sí transformó un segundo penalti para hacer el 1-2.

El Sevilla FC ha seguido cobrando por Nyland, además de Vargas y Sow

Cabe recordar que la presencia mundialista de Nyland ha seguido generando ingresos para el Sevilla FC más allá del anunciado final de su contrato el pasado 30 de junio. Según especifican las reglas de la FIFA consultadas por ESTADIO Deportivo, la compensación a los clubes cubre desde el inicio de la fecha límite de cesión de jugadores mundialistas, fijada para el 1 de junio de 2026 hasta el día después de que la selección en cuestión quede eliminada del torneo.

En casos específicos como el del portero nórdico, de mundialistas a los que les pilla el final de su contrato en medio del campeonato, el Club Benefits Programme Mundial 2026 de la FIFA detalla que ejerce el pago "9.595 euros en la fórmula 'per-player, per-day' y al club que cedió al jugador para la convocatoria". Como la liberación es anterior al vencimiento de su vinculación, la indemnización completa corresponde al club de origen incluso aunque hubiese sido anunciado como fichaje de otra entidad el mismo 1 de julio, fecha desde la que es agente libre.

Rubén Vargas busca el récord goleador de un mundialista del Sevilla FC

El próximo martes, en esta misma franja de las 22:00 (hora española), le llega el turno a los otros dos representantes que el Sevilla FC ha metido en los octavos de final del Mundial 2026. Suiza se enfrentará a Colombia en un encuentro en el que Rubén Vargas es fijo en los onces de Murat Yakin, con un rol más intermitente de Djibril Sow, que ha ido alternando titularidades y suplencias.

Además, Vargas aspira a ser el máximo goleador de la historia del Sevilla FC en un mismo Mundial. Tras acumular 79' frente a Qatar (1-1), el atacante sólo jugó los últimos 19' en la goleada a Bosnia (1-4); pero aprovechó su tiempo con un tanto y una asistencia. Su segunda diana llegó en la tercera jornada de la Fase de Grupos, en sus 80' en el triunfo frente a Canadá (1-2). En dieciseisavos de final, con un 0-2 con Argelia, sumó otros 71' a gran nivel.

Estos dos tantos de Vargas en el Mundial 2026 le igualan con Youseff En-Nesyri, que también celebró dos en la cita de Qatar 2022, en la que llegó hasta las semifinales con Marruecos. El récord en la historia nervionense lo tiene Luis Fabiano Clemente con los tres goles que firmó con Brasil en Sudáfrica 2010 -dos a Costa de Marfil y uno Chile-.