Rafa Mir está de vuelta y el Sevilla negocia a toda prisa para buscarle una salida

El delantero se ha sometido este domingo al reconocimiento médico, pero el club de Nervión baraja diferentes alternativas para que ni siquiera comience la pretemporada tras haber sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones

El Sevilla FC ha proseguido este domingo con una nueva tanda de los habituales reconocimientos médicos, previos al inicio de la pretemporada, y en ese segundo grupo ha llamado la atención la presencia de Rafa Mir, que junto a Pedrosa y Alfon González regresa tras su cesión. Aunque en el caso del delantero, el club de Nervión tiene un gran marrón que quiere solucionar cuanto antes. No ya por su elevado sueldo, que también, sino por la condena de ocho años y medio de prisión que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, aunque la sentencia no es firme y el delantero ya ha recurrido, alargando con ello un proceso del que no quieren se testigo la entidad blanquirroja

El ariete murciano tiene un año más de contrato en vigor (hasta junio de 2027) y no solo no cuenta para Luis García Plaza, sino que en su actual situación se antoja realmente complicado encontrarle una salida. Para empezar, la posibilidad de que el Elche se lo quedase por una cantidad simbólica, lo que en el Sánchez-Pizjuán habrían celebrado, ya se esfumó después de que el club franiiverde, que tampoco ha comprado a Pedrosa, comunicase que no ejercería la opción de compra.

Una salida a otro club o un acuerdo para rescindir

El Sevilla y sus agentes lo han movido por Oriente Medio como posible solución, pues se quiere evitar a toda costa la incómoda situación de verlo entrenarse con el escudo del Sevilla FC en el pecho. Por ello, como informa Muchodeporte, se trabaja a marchas forzadas en una salida inmediata, ya sea con destino a otro equipo o mediante un acuerdo para rescindir, pues la vía de un despido se antoja demasiado arriesgada. Incluso, el objetivo es que ni siquiera se vista de corto mañana lunes para participar en el primer entrenamiento del verano en la ciudad deportiva.

La postura oficial de Sevilla FC y la respuesta de Rafa Mir: "Centrarme en mi trabajo"

Existen contactos desde hace semanas y se negocia con prisa. Aunque oficialmente la única reacción del club fue emitir un comunicado para manifestar su "máximo respeto por los procedimientos judiciales" y expresar su "más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual", recalcando que dichas conductas "no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

Mientras tanto, el propio Rafa Mir, cuya relación con el Sevilla FC también es bastante mala, salió días atrás a la palestra a través de un vídeo en el que insistió en defender su inocencia, dejando claro al mismo tiempo que no se rendirá, ni en los juzgados ni sobre la hierba. "Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado. Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar que la justicia siga su curso", afirmó.

Ya ha presentado un recurso que alargará el proceso

Junto a ello, el atacante de Javalí Nuevo mostró su sorpresa por algunos aspectos de la sentencia, ante la que ha presentado ya un recurso de 135 páginas, desgranando los pasos a seguir a partir de ahora junto a sus abogados. "Hola a todos. Quería dirigirme a vosotros después de conocerse la sentencia de estos días. Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración. También me ha sorprendido especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior. Por ese motivo hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes. Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas no voy a entrar a debatir públicamente como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales", explicó.