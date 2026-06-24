Rafa Mir se aferra a su contrato y a su inocencia

El entorno asegura que aún no existe ninguna oferta procedente de Oriente Medio, un destino que puede llegar a ser interesante para un jugador al que le queda un año de contrato y sin sentencia firme

La situación de Rafa Mir y el Sevilla FC vuelve a ser un quebradero de cabeza un verano más, aunque ahora con ingredientes que hacen el caso algo más complicado. La reciente sentencia de ocho años y medio de cárcel para el delantero murciano hace que el escenario sea más que complicado para él, aunque esta aún no sea firme a falta de los recursos que pueda presentar la parte del futbolista cartagenero. Desde el club sevillista tienen claro que el futuro de ambos deben recorrer caminos por separados, con varios precedentes que hacen imposible su estancia en Nervión.

Dos fueron los hechos que provocaron el enfado del club sevillista con el delantero. Una de ellas fue el famoso documental tras su cesión al Valencia CF, donde explicó detalles de las negociaciones que no le hicieron vestirse antes la camiseta del conjunto che, algo que provocó un señalamiento al club de Nervión como el malo de esta película. Otra de ellas fue su celebración tras anotar esta pasada campaña con la elástica del Elche CF, señalando su nombre a la grada de Gol Norte y una efusiva celebración mientras que los aficionados coreaban insultos como "violador". Hechos que hicieron que su etapa en el Sevilla casi que se diese por concluida.

La novedad con Rafa Mir es que no hay novedad

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con fuentes cercanas al jugador murciano y señalan a este medio que aún no hay nada nuevo con el delantero español. Una de las opciones más interesantes para el jugador puede llegar a ser una salida a Oriente Medio, al igual que el caso de Santi Mina, que se marchó a jugar en Arabia Saudí. Sin embargo, desde el entorno aseguran que aún no ha llegado propuesta alguna, por lo que la parte del jugador sigue esperando a que pueda salir alguna opción beneficiosa.

El jugador ya ha iniciado los diferentes mecanismos para apelar la sentencia y demostrar su inocencia, teniendo que dirigirse ahora al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, algo que podría tardar en dirimirse en algo más de un año. Posteriormente, al jugador le quedaría la opción de acudir al Tribunal Supremo, por lo que es un proceso largo y que es complicado de visualizar un final para conocer la sentencia firme.

El inminente comienzo de la pretemporada para el Sevilla FC

El club de Nervión comienza su preparación en la primera semana de julio, siendo llamado para los primeros test médicos para iniciar los entrenamientos a partir del próximo 6 de julio. Esta situación no pasa desapercibida para la entidad, que no cuenta con él al igual que la pasada campaña. Ante la falta de una sentencia firme, se ve casi imposible un despido, ya que incurriría en la improcedencia. Y tampoco existen fórmulas legales para evitar que comience la pretemporada, ya que sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario.

La postura del club es clara, tal y como se expresó en el comunicado. "El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".