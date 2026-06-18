"El Sevilla no tiene un botón rojo automático para despedir a Rafa Mir, que tiene muy difícil eludir la cárcel"

En ESTADIO Deportivo hablamos con la abogada Sara Domínguez Ramos, experta en el área penal de In diem abogados, sobre la "delicada" situación que afronta el delantero Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones; una sentencia que aún no es firme

Un contundente comunicado del Elche CF, equipo en el que Rafa Mir ha militado en préstamo la temporada recientemente finalizada, ha avivado la polémica sobre la controvertida situación judicial que vive el delantero, con un año más de contrato firmado con el Sevilla FC.

A diferencia de los de Nervión, que nada más conocerse la condena de ocho años y medio sobre Rafa Mir, emitió un frío comunicado expresando “su máximo respeto por los procedimientos judiciales” y “su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual”, el conjunto ilicitano ha ido a más, ejecutando “la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordados con el Sevilla FC y el jugador”.

Rafa Mir, que ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, afronta ahora una situación delicada, estando sentenciado, pero no siendo aún culpable, pues todavía cabe recurso. Sobre ello, en ESTADIO Deportivo hemos hablado con la experta en derecho penal, la abogada Sara Domínguez Ramos, directora del área penal de In diem abogados.

Los escenarios que se le presentan a un Rafa Mir condenado, pero que aún goza de presunción de inocencia

Al ser cuestionada sobre la delicada situación judicial en la que se encuentra actualmente el futbolista Rafa Mir, la letrada Sara Domínguez lo primero que quiere dejar claro a la redacción de ESTADIO Deportivo es que existe “una sentencia condenatoria”, pero que “no es firme”. Es decir, que “se va a presentar un recurso de apelación”.

La primera acción, y lo peor que le podría ocurrir al futbolista es que se confirme la condena, lo que “implicaría la entrada en prisión”. Es cierto, en cualquier caso, que la defensa podría presentar un último recurso, “un recurso de casación ante el Tribunal Supremo”.

Una segunda opción para Mir “es que rebaje la pena”. Es decir, que “consiga la defensa acreditar que se tiene que aplicar algún tipo de atenuante por alguna incorrección en la aplicación de algún artículo”. Por tanto, se “rebajaría la pena”. Y una tercera opción será la absolución, “que se revoque la condena”. En cualquier caso, la letrada lo ve poco probable, “teniendo en cuenta lo contundente que ha sido la audiencia y lo alta que es la pena”.

Considerando los plazos judiciales actuales en España, un plazo prudencial para referirnos al futuro de Rafa Mir sería “tener en cuenta que entre los seis meses y los dos años máximos”, el delantero “se encontraría en una situación delicada” porque “está condenado, pero la sentencia no es firme”.

“Es difícil que Rafa Mir pueda evitar la cárcel”

También cae la abogada en ls plazos que marca la ley para una suspensión ordinaria de una condena, que son dos años. “Todo lo que esté por debajo de dos años se puede suspender y lo que supere los dos años podría caber una suspensión extraordinaria, pero es más difícil”, explica Sara Domínguez.

Además, la responsable del área penal de In diem abogados, añade: “Teniendo en cuenta que partimos de una pena de prisión de ocho años y medio, difícilmente podemos optar entre rebajar hasta los dos años. Por lo tanto, la única opción de que pudiera optar o pudiera evitar la cárcel es conseguir la absolución, o bien que se consiga aplicar un atenuante. Difícilmente va a conseguir aplicar una rebaja automática hasta los dos años. Por lo tanto, es difícil que Rafa Mil pueda evitar la cárcel”.

¿Puede despedir el Sevilla FC a Rafa Mir?

Aclarada la situación judicial de Rafa Mir, la gran pregunta que se hacen todos los sevillistas ahora es si el Sevilla FC puede despedir al delantero de Jabalí Nuevo, a quien aún le resta un año más de contrato en el Sánchez-Pizjuán, donde hace varias temporadas que no cuentan con él por motivos puramente deportivos y económicos a los que ahora, además, se le han sumado sus problemas extradeportivos.

“El Sevilla Fútbol Club puede intentar despedirlo, pero esto no es un botón rojo automático que pueda pulsar el Sevilla. Tendría que acreditar que ese daño reputacional, ese daño de imagen al club. No es algo automático, puesto que Rafa Mir podría responder y decir que ha presentado recurso de apelación y que la sentencia aún no es firme”, argumenta la abogada, quien avisa de que “podría originarse una batalla judicial si el Sevilla FC no consigue acreditar que su decisión está basada en un daño reputacional”.

¿Podría salir cedido Rafa Mir al extranjero?

Una solución que se le presenta al Sevilla FC y Rafa Mir es que el delantero acabe cumpliendo el año de contrato que le resta en préstamo. Lógicamente, en España y en Europa tiene muy complicado colocarse con la losa judicial que presenta, pero sí hay países extranjeros donde este tipo de situaciones no son socialmente tan mal vistas hasta que no existe condena en firme. Aquí, la última palabra la tendría el juez.

“Podría hacerlo, siempre y cuando no existan medidas”, explica Sara Domínguez, quien aclara que los ocho años y medio de prisión podrían ser entendidos por cualquier juez como que existe un riesgo alto de fuga, puesto que “es una pena de prisión muy elevada”.

“Podría aportar medidas como la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. Incluso la prohibición de salir del país”, aclara la letrada, quien cae en la idea de que “una suspensión provisional del contrato”, quizá, sería “lo más prudente” en el momento actual del caso. Al mismo tiempo, eso sí, aclara que el Sevilla FC difícilmente podría reclamar daños y perjuicios a Rafa Mir: “Sería altamente difícil”.