Mientras el Sevilla se lo piensa, el Elche sí corta por lo sano con Rafa Mir

La entidad franjiverde, en la que el delantero ha estado cedido con opción de compra durante la 25/26, emite un duro comunicado para condenar "de forma rotunda cualquier acto de violencia" y, de paso, dejar clara su postura respecto a la total desvinculación con el de Javalí Nuevo

A diferencia del Sevilla FC, que salió al paso de la sentencia a ocho años y medio de prisión contra Rafa Mir con un comunicado en el que expresaba "su máximo respeto por los procedimientos judiciales" y "su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual" aunque sin adelantar su decisión respecto al último año de contrato que le vincula con el delantero de Javalí Nuevo, el Elche CF, donde el atacante ha estado cedido con una ínfima opción de compra en la 25/26, sí se ha mostrado tajante a la hora de valorar cualquier relación con el ex che.

Breve y directo: ejecutada "la extinción de la cesión y del contrato laboral"

"El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador. Asimismo, el club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial", explica la entidad alicantina en un escueto comunicado en el que solamente se nombra a Rafa Mir en el encabezado del mismo, pero no en el cuerpo. Una total desvinculación del futbolista por el que ya quedó claro, antes incluso de que la Audiencia Provincial de Valencia se pronunciase, que no se ejercería la compra.

En juego casi dos millones de euros, sin contar daños y perjuicios

Todavía le queda a Rafa Mir un año de contrato con el Sevilla FC, a razón de alrededor de 1,7 millones de euros netos de salario, más posibles primas, bonus y cantidades diferidas en su momento. Seguramente, cuando sus abogados analicen en profundidad la sentencia condenatoria a ocho años y medio de prisión, que no es firme y, por ende, se puede recurrir, más los argumentos que acompañan a la entidad, se anuncie, como ha hecho ya el Elche CF, la ruptura total de la relación, eludiendo el pago de esas cantidades e, incluso, si fuera posible, la petición de una indemnización en concepto de daños y perjuicios a la imagen blanquirroja.

Un futuro muy negro para Rafa Mir

Los expertos consultados por ESTADIO Deportivo aclaran que Rafa Mir tiene "muy difícil" evitar la cárcel tras su condena en primera instancia a 8,5 años de prisión por agresión sexual a una joven en Bétera cuando era jugador del Valencia CF, cedido allí por el Sevilla FC. El siguiente paso será seguramente que su defensa presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que, según su pronunciamiento, puede agotar la vía nacional, más allá de la solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional y una más allá ante el Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.