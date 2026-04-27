El simbólico precio por el que el Elche se quedaría con Rafa Mir y el récord de Cedrick Mabwati

Aunque el extremo congoleño tenía una cláusula testimonial en el Numancia de 1,20 euros, el Betis compensó en 2013 a los sorianos con 25.000; en tierras ilicitanas hablan del doble, aunque sería un coste total de la operación, con un último pago inferior a los 1.500 euros

Ha marcado ocho goles en 29 partidos con el Elche CF, rendimiento suficiente para que en el Martínez Valero estén dispuestos a quedarse en propiedad con Rafa Mir a pesar de sus serios problemas extradeportivos, con el juicio por presunto abuso sexual fijado para dentro de un mes. Por dinero no será, desde luego, porque las filtraciones desde su entorno, el Sevilla FC y la entidad franjiverde dibujan una cantidad distinta, aunque siempre asequible. Como publicó ESTADIO Deportivo, la opción de compra recogida en su contrato de préstamo era inferior a los cinco millones de euros que tenía el Valencia CF, en torno a los 3-4, aunque otras fuentes rebajan ostensiblemente el montante.

El periodista de Cope Elche Cristian Egea redondea en menos de 50.000 euros el desembolso, mientras que una fuente directa sentencia que el pago será inferior a 1.500, porque legalmente no se puede fijar un traspaso en cero euros. Una cantidad simbólica que tiene su explicación, aunque tampoco se dan detalles que, en realidad, deben ser confidenciales. El caso es que al Sevilla FC le salen las cuentas, más allá de que, entre la amortización pendiente y el salario de su último año firmado, deba hacer frente a unos 4,4 millones limpios. Por lo visto, en Nervión se conforman con no tener que afrontar ningún porcentaje de su ficha en la 26/27.

Los entresijos del contrato de Rafa Mir: obligaciones y renegocaciones

Explican a esta redacción que Rafa Mir hizo un esfuerzo para vestir de franjiverde, pues los ilicitanos no podían asumir la totalidad de sus emolumentos, pero que las mencionadas variables de deben a que, según los minutos y encuentros disputados en lo que va de temporada, así como de su rendimiento en forma de goles, la parte del salario que correspondería al todavía dueño de su pase iría bajando. Con eso y el ahorro total del último año de una ficha "de Champions" se darían con un canto en los dientes en Eduardo Dato.

También es curioso que, jugándose la permanencia y habiéndose perdido solamente siete partidos por lesión, no abandonara el banquillo en Oviedo este fin de semana. Las malas lenguas hablan de que, a las 25 titularidades (lleva 21), el Elche CF está obligado a quedárselo y mantenerle su alto caché. En el Martínez Valero querrían renegociarlo o, al menos, asegurarse de que seguirán en Primera para poder afrontarlo, con una cláusula que le obligue a aceptar un determinado precio de venta en caso contrario. La última palabra siempre es del de Javalí Nuevo.

Cedrick costó 25.001,20 euros al Betis: la mentira del coste cero

Cuando se habla de que tal jugador ha fichado a coste cero, es una mentira asumida, pues, incluso los que están libres, suelen cobrar al llegar a un nuevo club lo que se conoce como prima de fichaje. Una compensación siempre inferior a lo que costaría el mismo futbolista mediante un traspaso, operación ésta que tampoco puede legalmente registrarse sin una cantidad concreta. Por ejemplo, el Sevilla FC se deshizo de los atacantes Carlos Álvarez e Iván Romero sin cobrar al Levante UD nada oficialmente, más que las variables por rendimiento que se cumplieron con el ascenso granota a la elite, aunque, ahí también, hubo un desembolso, por muy simbólico que fuera.

Históricamente, el récord de estos abonos testimoniales quedó fijado en 2013 cuando el Real Betis se llevó vía cláusula de rescisión al extremo congoleño Cedrick Mabwati. Entonces, en el contrato del atacante esta fijado que, si venía un club de categoría superior, sólo debía registrarse en la sede de LaLiga un montante de 1,20 euros. En realidad, la indemnización 'motu proprio' de los verdiblancos al CD Numancia para no enemistarse con los sorianos fue de 25.000, como al Córdoba CF tres años antes unos 200.000 para que dejara ir a Salva Sevilla. De confirmarse que Rafa Mir cuesta al Elche CF menos de 1.500 euros, el nuevo listón estaría servido.