Rafa Mir lanza un mensaje a Sevilla y Valencia: "Me daría mucha pena que bajaran"

El delantero, cedido en el Elche por el club de Nervión, es optimista con respecto a las opciones de permanencia de su equipo, pero no le gustaría que en esa pelea cayeran a Segunda división dos conjuntos hacia los que guarda "muchísimo cariño"

El Sevilla FC tiene por delante siete auténticas finales para tratar de alcanzar una salvación seriamente amenazada. Con solo dos puntos de ventaja con respecto a la zona de descenso, en Nervión llevan toda la temporada mirando por el retrovisor a los rivales que le siguen, que cada vez son menos. Entre ellos, un Elche que es precisamente el que ocupa esa temida 18ª plaza que condena a Segunda división.

En las filas franjiverdes no se rinden y confía en sus posibilidades. Así lo ha asegurado Rafa Mir, uno de sus mayores baluartes y a su vez propiedad del Sevilla FC, donde tiene un año más de contrato. Se puede dar la circunstancia, por tanto, de que sus goles sean decisivos para mandar al hoyo al equipo al que en teoría deberá regresar a final de temporada. De hecho, ya marcó en el 2-2 entre ambos equipos en el Sánchez-Pizjuán y lo festejó sin tapujos. Aunque ha dejado claro que le gustaría que fuese otro de los conjuntos que se encuentran en esa pelea el que bajase en lugar de su actual club.

El "cariño" de Rafa Mir a Sevilla FC y Valencia

"No me gustaría nada que bajaran ni Sevilla ni Valencia. Y por supuesto nosotros, que tenemos que conseguir el objetivo. Me daría mucha pena porque les tengo muchísimo cariño. Al final, el Valencia es el equipo de mi vida, donde viví muchísimas cosas, desde cadetes hasta el primer equipo. El año pasado también pude estar allí. Y en el Sevilla, he estado tres años y he podido ganar títulos importantes como la Europa League. A sus aficiones, les mando mucha fuerza y mucho cariño, como a toda la gente que está en el club, que al final es la que lo vive y lo sufre. Son dos grandes, con aficiones enormes y grandísimos futbolistas. Están viviendo momentos que no merecen. Pero trabajaremos contra ellos para poder conseguir ese objetivo que todos queremos, ha asegurado el delantero en una entrevista concedida al diario As.

Los números de Rafa Mir con el Sevilla FC

Aunque ha tenido encontronazos tanto con sus dirigentes como con la afición sevillista, que no le perdonó su celebración en el choque de la primera vuelta, el ariete de Javalí Nuevo insistió en que guarda bueno recuerdos de su etapa con la camiseta blanquirroja, con la que disputó 105 partidos y anotó 24 goles en tres temporadas, yendo claramente de más a muchísimo menos. Por ello, ya la pasada temporada se marchó también a préstamo al Valencia, si bien apenas jugó al estallar el escándalo de su acusación por agresión sexual.

Su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid

A sus 28 años, no se lamenta de las decisiones tomadas en su carrera, admitiendo que antes de firmar por el Sevilla FC, que pagó 16 millones de euros por su pase al Wolverhampton, también tuvo la opción de fchar por el Atlético de Madrid. "Eso quedó un poquito atrás y bueno... Después pude ir a Sevilla, que también viví cosas muy bonitas y muy importantes. Al Atleti al final le tengo un cariño especial porque es el equipo de mi familia, de mi abuelo, que en paz descanse. Eso es pasado ya. Fui al Sevilla, un equipo al que le tengo mucho cariño y ahora estoy centrado en el presente", afirmó.

Convencido de la salvación del Elche

Sus cinco sentidos, por tanto, están puestos en una permanencia que considera factible. "Al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, dejarnos de hacer cuentas y de mirar a los demás. Al final depende de nosotros y quedan muchos partidos. Confiamos en lo que hacemos, en el míster, en los jugadores y esta es la línea que tenemos que seguir. No tenemos que ver lo que hacen los demás y debemos centrarnos en nosotros mismos. Creo que estamos en una buena línea mental, de trabajo y de esa manera conseguiremos lo que todos queremos. Estoy seguro que lo vamos a conseguir", recalcó el ariete, que ve también al Oviedo y al Levante "vivos" en esa batalla.

La opción de compra del Elche y su pensamiento de futuro

De cara al futuro, el Elche tiene una opción de compra que estaría cerca de convertirse en obligatoria. En el acuerdo entre ambos clubes el pasado verano se fijó una cantidad oscilante nunca inferior a los 2,5 millones ni superior a los 3,5, aunque con bonus se alcanzarían los cuatro millones de euros. Pero Rafa Mir prefiere no hablar de ese asunto. "Estoy viviendo en el presente. Pienso en conseguir el objetivo y en seguir demostrando el jugador que soy, que por unas cosas y otras estos últimos años no ha salido", sentenció.

"Tranquilo" con el juicio por presunta agresión sexual del próximo 28 de mayo

Por otro lado, el delantero nacido en Cartagena se mostró optimista con respecto al resultado del juicio que deberá afrontar el próximo 28 de mayo en Valencia, con la Fiscalía pidiendo una condena de diez años y medio de cárcel. "Como siempre he dicho, estoy muy tranquilo, con muchas ganas de ir a juicio y ya tenemos la fecha, así que, fenomenal. Ya queda poco. Yo estoy muy tranquilo y hablaré en los tribunales igual que hablo en el campo. La verdad es que estoy muy tranquilo, centrándome en lo que puedo hacer, que es trabajar, jugar, demostrar el jugador que soy y ya está. Desde el principio, me he sentido respaldado por mis compañeros, por el club y he contado con el apoyo de la afición. Eso para mí significa mucho", zanjó.