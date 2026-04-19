Aliado histórico para el Sevilla en la 'final' por la salvación contra el Levante

Los nervionenses visitan el jueves el Ciutat de Valencia con los antecedentes de su parte y una curiosidad en la fecha del partido que juega a su favor

El Sevilla regresa el próximo jueves al Ciutat de Valencia cuatro años después de su última visita, el 21 de abril de 2022, con la obligación de llevarse el triunfo para tomarse un respiro en su lucha por la salvación y evitar un lío mayúsculo.

Tras una jornada en la que se impuso el Atlético, pero también ganaron todos sus rivales directos menos el Alavés, la renta sobre el descenso se mantiene en dos puntos, mientras que la brecha con los granotas, penúltimos, se eleva a cinco unidades.

Por ende, se trata de una finalísima que los nervionenses afrontan con un aliado no determinante en ningún caso, pero sí significativo al ilustrar el rendimiento habitual del equipo en el feudo levantinista.

Números muy positivos del Sevilla en el Ciutat de Valencia

Y es que las estadísticas sonríen a los blanquirrojos en sus desplazamientos a la Capital del Turia para medirse con el Levante, lo que no se produce desde la campaña 21/22 por el periplo granota en Segunda división.

En este sentido, los números en términos generales resultan muy favorables para los hispalenses, pues se ha impuesto en la mitad de las 16 visitas, con un saldo de ocho triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Además, como dato más relevante por la proximidad temporal, el Sevilla se presenta con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Ciutat de Valencia, con un balance muy positivo de tres triunfos y un empate.

Seis puntos en las dos últimas visitas y una goleada para el recuerdo

De hecho, en las dos últimas visitas antes del descenso levantinista se llevó los tres puntos. Primero fue en la 20/21, cuando se impuso por 0-1 con un solitario tanto de En-Nesyri, mientras que en su último viaje se adjudicó el triunfo con un vibrante 2-3.

En aquella ocasión, el equipo de Julen Lopetegui superó al Levante gracias a la mejor actuación de Tecatito Corona como sevillista, pues marcó los dos primeros goles de la cuenta visitante, completada con la decisiva diana de Koundé. Como curiosidad cabe apuntar que estos dos triunfos se produjeron el 21 de abril, dos días antes que este año-.

En la 19/20 empató a un tanto, con acierto de Luuk de Jong, y una temporada antes firmó, sin duda, su mejor recuerdo en el Ciutat de Valencia al regresar con los tres puntos y una sensacional goleada por 2-6. Exhibición nervionense a la que contribuyeron directamente con sus tantos Ben Yedder, que hizo un triplete, Carriço, André Silva y Pablo Sarabia, reflejo del nivel de aquella plantilla.

La última derrota, en la 17/18

Para encontrar la última derrota sevillista en el estadio del Levante hay que remontarse a la temporada 17/18, cuando cayó por 2-1 al no ser suficiente con el gol de Carlos Fernández.

Aunque su racha de buenos resultados antes de presentarse este jueves en el Ciutat de Valencia es positiva, la mejor la firmó a principios de este siglo, ya que a partir de la 04/05 encadenó cuatro triunfos seguidos.

Números favorables que alimentan las esperanzas de vengar la dura derrota sufrida en la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán por 0-3. Un revés que dejó a las claras que el sino del Sevilla en este curso era sufrir hasta el último momento para sellar la permanencia.