Umyarov, opción cotizada para el demandado pivote: "El Sevilla está a su nivel"

El mediocentro ruso reconoce que le consta el interés nervionense y desde el Spartak de Moscú apuntan a que está preparado para el salto a LaLiga española, si bien se trata de una operación muy compleja por su peso en el equipo y su valor de mercado

Dentro de la considerable remodelación de la plantilla que se ejecutará este verano, una de las preferencias para José Ignacio Navarro apunta al centro del campo, más concretamente a la posición de pivote, con una búsqueda que se inició con Antonio Cordón.

De hecho, el alto ejecutivo extremeño avanzó las negociaciones por Marius Marin, mediocentro que termina contrato con el Pisa, si bien su salida de Nervión y la paralización que hubo en el club enfriaron casi de forma definitiva las negociaciones por el internacional rumano, prácticamente descartado.

Vinculan a Umayrov y en el Spartak avalan su llegada

Ahora, dentro del contexto que la dirección deportiva está tanteando diversas opciones, ha aparecido en Rusia el nombre Nail Umyarov, centrocampista de 25 años que milita en el Spartak de Moscú.

Vinculación que ha tenido un largo recorrido ya en su país de origen a tenor de que han sido varias las voces que se han referido al interés del Sevilla, entre ellas, el propio futbolista.

De ese modo, el director de la academia del club moscovita, Nikolai Larin, que conoce a la perfección al pivote, aseguró que se encuentra "listo" para dar el salto al fútbol español y que "el Sevilla está a su nivel". En este sentido, como recoge la web Transferfeed, Larin no escondió su felicidad ante la posibilidad de que un canterano como Umyarov disponga de la oportunidad de recalar en la LaLiga, su competición preferida.

Y es que, además de la entidad nervionense, las mismas fuentes señalan que Villarreal y Valencia también siguen la pista del mediocentro oriundo de Syrzan, que ha hablado sobre las informaciones que lo sitúan en la órbita sevillista.

El pivote reconoce que le consta el interés del Sevilla

En este sentido, reconoce que ha llegado a sus oídos esta posibilidad, pero que ahora no tiene mucho más que decir y que se discutirá con el Spartak en el caso de que este interés se materialice en una oferta.

Umyarov lo ha jugado prácticamente todo este curso tal y como refleja que ha acumulado 3.381 minutos repartidos en 39 partidos, con un saldo de cuatro asistencias, y que solo se ha perdido un choque en l Premier Liga, por acumulación de amarillas. Tanta presencia le convierte en un futbolista importante en el Spartak, por lo que no se trataría de una operación dentro los parámetros que maneja, a priori, el Sevilla por su situación económica.

Operación difícil por su contrato en vigor y su valor de mercado

De hecho, tiene contrato en vigor hasta junio de 2029 y su valor de mercado asciende a 7,5 millones de euros. Por ende, su incorporación exigiría un desembolso sensible a menos que el Spartak estuviera dispuesto a cederlo por el deseo del futbolista de dar el salto a un campeonato más competitivo, lo que, a día de hoy, parece muy poco probable por su peso en el equipo y su cotización.

No obstante, resulta llamativo que tanto el director de cantera como el jugador hayan respondido a este tema y ninguno haya cerrado las puertas a vía sevillista, más bien lo contrario.

Cabe apuntar que Umyarov ha sido internacional en siete ocasiones y se ha convertido en un fijo en las últimas convocatorias, aunque no participó en los partidos más recientes.