Un traspaso récord oficial frena el interés del Sevilla por Luis Palma

La falta de acuerdo que alimentaba las esperanzas sevillistas se ha resuelto con la ejecución de la opción de compra del hondureño, lo que dispara su precio y, por ende, lo aleja de Nervión como posible relevo de Vargas

Días atrás, las informaciones procedentes desde Honduras y Polonia mantenían viva las opciones del Sevilla con uno de los objetivos que vigilan de cerca en Nervión para reforzar los costados ante la posible venta de Rubén Vargas.

Sin embargo, en las últimas horas se han precipitado los acontecimientos con Luis Palma, extremo zurdo hondureño que gusta a la dirección deportiva tras recuperar su mejor versión el pasado curso en la cesión en el Lech Poznan procedente del Celtic de Glasgow.

El acuerdo firmado entre clubes contemplaba una opción de compra de cuatro millones de euros que ponía en peligro las intenciones de los nervionenses, que se encontraban muy pendientes de este asunto, sobre todo después de que se filtrara que el Lech Poznan había intentado en vano renegociar el precio pactado el pasado verano.

El Lech Poznan confirma la ejecución de la opción de compra por Luis Palma

Así, el Celtic rechazó hasta dos ofertas y dio por finalizadas las negociaciones, por lo que solo restaba la vía de pagar los cuatro millones de euros acordados mientras que desde Honduras, el conocido periodista Ávaro de la Rocha, insistía en que el Sevilla se mantenía al acecho.

Sin embargo, el Lech Poznan confirmó ayer oficialmente el fichaje a título definitivo de Luis Palma mediante el abono de la opción de compra ante la inflexibilidad al respecto de la entidad escocesa.

"Todos esperaban esta noticia. Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC escocés. Luis se ha convertido en jugador del Lech Poznan hasta el 30 de junio de 2029", anunció el club polaco en sus redes sociales, revelando que firma al internacional hondureño por tres temporadas.

Los cuatro millones pagados lo convierten en el fichaje más caro de la historia del Lech Poznan, un récord que aleja de Nervión al extremo de 26 años tanto en cuanto subiría el desembolso económico necesario para hacerse con sus servicios.

Este movimiento no cierra por completa las puertas, pero sí aleja a Luis Palma de Nervión

En este sentido, este último movimiento no cierra las puertas definitivamente, pero sí que lo complica sobremanera, ya que el Lech Poznan, obviamente, solo lo dejaría salir ahora por una cantidad sensiblemente superior a los cuatro millones de euros, lo que ahora mismo no se encuentran al alcance en ningún caso de la situación financiera nervionense.

Por ende, todo apunta a que el Sevilla tendrá que mirar hacia otro lado en la búsqueda de refuerzos para los flancos en ataque, posición que reforzará con total seguridad ante la necesidad de hacer caja con la venta de Rubén Vargas, que podría revalorizarse en el Mundial.