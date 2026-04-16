Luis Palma, un extremo bajo el radar por el que Cordón quizás llega tarde

Autor de ocho goles y nueve asistencias en 41 encuentros este curso, el Lech Poznan hará efectiva seguramente la opción de compra por cuatro millones de euros de la que dispone, aunque en Nervión tratan de convencer al hondureño

Luis Palma, extremo zurdo de 26 años del Celtic de Glasgow, interesa al Sevilla FC para el próximo verano, aunque el Lech Poznan, que consiguió su préstamo el verano pasado, ejecutará seguramente la opción de compra incluida en su contrato y cifrada en cuatro millones de euros, bien para quedarse con el hondureño o bien para hacer negocio con él en próximas ventanas de transferencias. Trata de evitarlo Antonio Cordón, que quiere convencer al futbolista para que presione en pos de la vía nervionense.

Autor de ocho goles y nueve asistencias en 41 encuentros, el rendimiento del atacante está siendo plenamente satisfactorio en tierras polacas, lo que permitiría a los escoceses recuperar la amortización pendiente, pues lo reclutaron del Aris de Salónica en 2023 a cambio de 4,75 millones de euros. Diestro que percute generalmente a pie cambiado, sería un complemento para Rubén Vargas y/o un recambio de lujo en el caso de que los responsables blanquirrojos quieran hacer caja con el internacional suizo, que costó 2,5 millones y por el que llegaron ofertas bastante superiores.

Una planificación condicionada, pero sin pausa

La situación deportiva del primer equipo sevillista, con sólo dos puntos de ventaja sobre el descenso, condiciona seriamente la planificación deportiva, pues huelga decir que no sería lo mismo construir una plantilla para Primera división que hacer una con vistas al ascenso desde Segunda. Lo cierto es que en Nervión no quieren ni oír hablar de esa posibilidad, pero está ahí, hasta el punto de que todas las operaciones en marcha (lógicamente, la labor de Antonio Cordón, José Ignacio Navarro y compañía no puede detenerse) cuentan con los correspondientes cortafuegos para virar el rumbo sobre la marcha si fuese perentorio. Incluso en el escenario más optimista, eso sí, reducir masa salarial con vistas a la regla 1:1 volverá a ser la prioridad.

Ocuparía plaza extracomunitaria, pero ya no sería un problema

Con la reciente adquisición del pasaporte español por parte de Marcao Teixeira, el Sevilla FC sólo cuenta en plantilla con dos cupos extracomunitarios ocupados, los de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. El delantero, además, termina contrato en verano y no continuará en Nervión salvo sorpresa mayúscula. Tanto es así que, incluso aunque acabara llegando el ecuatoriano Patrik Mercado, cuyo aterrizaje está seriamente en entredicho por su grave lesión, seguiría habiendo hueco en el plantel para una contratación foránea en el peor de los escenarios posible.