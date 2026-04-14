Jornada retro, carambola 'lampedusiana' y un parón inoportuno

Luis García Plaza, que tuvo 12 días para preparar su estreno en Oviedo, deberá esperar otros tantos para su tercera final como técnico nervionense con la parte baja echando humo

Tuvo Luis García Plaza doce días desde su primer entrenamiento al frente del Sevilla FC hasta su debut en el Carlos Tartiere, donde terminó cayendo por 1-0 ante el Real Oviedo, y ahora, después de estrenar el casillero de victorias el pasado sábado con el Atlético de Madrid, deberá esperar otros tantos para visitar el jueves de la semana que viene al Levante UD, rival directísimo por la permanencia tras la jornada 31ª de LaLiga, retro y 'lampedusiana' en la lucha por la salvación.

Tanto fue así que, en un caso sin precedentes (o casi, pues el perfil estadístico @LaLigaenDirecto recuerda que en la 37 de la 87/88 y la 2 de la 48/49 pasó, esgrimiendo que entonces los empates a puntos en la tabla se dirimían por el duelo directo si ya se había producido), los cinco últimos de la clasificación ganaron sus partidos, mientras que, de los quince primeros, solamente lo hicieron dos (FC Barcelona y Villarreal CF). Por abajo, por tanto, para que todo quedase igual con una fecha menos, aunque hay matices.

De esta forma, el Levante UD se ha convertido en un peligro potencial para el Sevilla FC, pues se mantiene a cinco unidades, pero con la posibilidad de ponerse la próxima jornada (33ª, que se juega antes que la 32ª) a dos y con 'goal-average' a su favor. De esta manera, en caso de que los granotas logren vencer el jueves 23 de abril a partir de las 19:00 horas a los blanquirrojos en el Ciudad de Valencia, darían ese gran paso para meter en el fango a los blanquirrojos, que sucumbieron en la primera vuelta 0-3.

El asunto de los duelos particulares, visto lo visto, se antoja fundamental. Ahora mismo, el conjunto de Luis García Plaza se lo gana al Real Oviedo, el Deportivo Alavés y Rayo Vallecano, lo pierde contra RCD Mallorca y Valencia CF, mientras que va muy por detrás con el Levante UD, como y se ha dicho. Lo tiene igualado con el Elche CF, por lo que, en caso de empatar a puntos al final con los de Eder Sarabia, se resolvería por el balance general, con cuatro dianas a favor de los franjiverdes ahora mismo.

Hasta el colista Oviedo depende de sí mismo para salvarse

Explica la cuenta especializada de Fran Martínez que, pese a que su algoritmo concede al Real Oviedo, de nuevo colista tras ganar este lunes el Levante UD su partido, casi un 97% de posibilidades de descender a Segunda división y a que tiene la salvación a seis puntos a falta de 21, los carbayones dependen de sí mismos para permanecer en la elite. Dicho de otra forma: salvo alguna carambola extraña con empates múltiples a 48 puntos, si los pupilos de Guillermo Almada ganan los siete encuentros que le quedan, celebrarán un hito ahora mismo utópico. Así de apretado está todo.