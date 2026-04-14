El enfado de García Plaza al descanso pese al 2-1: "Os quiero matar..."

La falta de reacción de los suyos ante un saque de banda del Atlético, pese a haberlo "ensayado toda la semana", propició el enfado del míster madrileño

"Sabíamos que el Atlético de Madrid tiene partidos, por decirlo así, más importantes estos días, y que hoy era el día de dejarlo todo en el campo y enseñarles desde el minuto 1 qué es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para algunos era su primer día y se van a acordar siempre", presumía tras el partido del sábado Nemanja Gudelj, desvelando lo que quedó demostrado sobre el césped: el Sevilla FC superó en intensidad a los colchoneros, que tenían la mente (y los titulares) en otro sitio.

Así lo 'cantan' también las a menudo frías estadísticas: más duelos terrestres ganados (38-23), más duelos aéreos (18-11), más entradas exitosas (11-3), más centros bloqueados (2-1), más intercepciones (9-2)... Había que controlar muchos detalles. Hasta los saques de banda, por lo visto. Al menos, eso se desprende de la bronca que Luis García Plaza, pese al 2-1 logrado en el alargue por el capitán serbio, en el descanso del encuentro que, a la postre, supuso su primera victoria como técnico nervionense.

El habitual reportaje de los medios oficiales del club, conocido popularmente como 'Inside (Desde Dentro)', desvela varios momentos de una jornada importante para el presente y el futuro blanquirrojos, entre ellos la charla con la que el míster madrileño intentó motivar a los suyos para que no decayeran en la reanudación en su empeño de meter una marcha más que sus oponentes. Por eso mismo, al ex del Deportivo Alavés se le atragantó la actitud de algunos futbolistas en una acción final de la fase que ya se había disputado.

"Sobre la última jugada, perdón que os diga, pero os quiero matar. Pitan saque de banda aquí, tardan 10 segundos en sacar y estamos todos metidos aquí. Llevamos hablando toda la puta semana. Vamos fuera, ¡vamos rápido a colocarnos y a sacar al equipo, cojones! Somos incapaces de empujar y colocarnos a presionar el saque de banda. Tenemos que salir; si no, no salimos de ahí atrás y no podemos defenderlo; tenemos que adelantar líneas. Y eso pasa por colocarse rápido, por que lo hagamos siempre: saque de banda, me coloco rápido. Vamos para adelante, empuja, sal", insistía elevando el tono de voz.

Un alivio, pero nada definitivo

La comparecencia de Luis García Plaza en sala de prensa tras el triunfo (2-1) ante el Atlético de Madrid transmitió el alivio del preparador madrileño, que había aterrizado en Nervión de manera accidentada (derrota en casa del colista sin tirar a puerta) y estaba en riesgo de empeorar, ya que el triunfo del Elche CF ante el Valencia CF unas horas antes había llevado al Sevilla FC a puestos de descenso sin ni siquiera jugar. Incluso, la rumorología ya apuntaba a un ultimátum a pocos partidos vista que, de momento, queda en nada. Eso sí, el valenciano de residencia transmite que no se ha conseguido nada aún, como refrendaron los marcadores del resto de rivales directos por la permanencia.