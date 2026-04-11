Gudelj, agradecido a una afición "increíble", admite que "era el día de darlo todo", porque "el Atlético tiene partidos más importantes"

El capitán y goleador nervionense avisa de que "sigue siendo difícil", pues "quedan siete finales", pero está seguro de conseguirlo "estando juntos"

"Era un triunfo muy necesario e importante en un momento muy difícil. Siento una felicidad grandísima. Estas noches son las más bonitas, aquí con nuestra gente. No tengo palabras para esta afición, que se muestra en los momentos más difíciles; son increíbles. Antes de empezar el partido estábamos en la zona de descenso y que nos apoyen así en una noche como ésta ante un equipo tan importante como el Atlético de Madrid es muy grande. Que sepan que estando juntos lo vamos a conseguir", apuntaba el capitán y autor del 2-1 Nemanja Gudelj, que atendía a pie de césped tanto a LaLiga TV como a SevillaFC+, donde incidió en esa idea.

"Felicidades y enhorabuena para el equipo, que ha luchado como nunca. Dijimos que quedaban ocho finales, ganamos la primera y quedan siete más. Éste es el ejemplo que debemos seguir. Sabemos que sigue siendo difícil. Pero por eso dije en sala de prensa esta semana que la afición sabe perfectamente diferenciar las cosas; han estado 100 minutos 'a full', ayudándonos a ganar", añadía el serbio, que nunca tuvo dudas acerca del penalti que abrió el marcador: "Estaba bastante cerca de Isi (se refiere al colegiado, Isidro Díaz de Mera Escuderos) y ya le dije que era clarísimo. Desde su ángulo puede que no lo viera, pero sabía que, si lo avisaban desde el VAR, lo iba a ver y apitar penalti".

Reconoce que hubo 'facilidades' con el once visitante

"Hoy el gol ha sido mío, otro día será de otro. Lo que importa es el triunfo. Ha sido una gran emoción. Sabíamos que el Atlético de Madrid tiene partidos, por decirlo así, más importantes estos días, y que hoy era el día de dejarlo todo en el campo y enseñarles desde el minuto 1 qué es el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para algunos era su primer día y se van a acordar siempre", remarcaba con cierta sorna.

Lucha por la permanencia

"Todos los equipos están sumando puntos (en referencia al Elche CF, que ganó unas horas antes al Valencia CF para meterles momentáneamente en puestos de descenso). Es un pasito adelante, pero un pasito nada más, porque queda mucho hasta el final y tenemos que seguir en la misma línea", confirmaba el pivote y central nervionense, que fue también uno de los encargados de pasar por zona mixta en un día feliz a título particular para él.