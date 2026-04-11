El emotivo mensaje de Fernando Reges, exjugador del Sevilla FC: 'El Pulpo' cuelga los tentáculos

El mediocentro brasileño de 38 años anuncia el final de su exitosa carrera deportiva, que ha tenido en el SC Internacional de Brasil su última parada triunfal tras dejar una profunda huella en Oporto, Manchester City, Galatasaray y, sobre todo, en el Sevilla FC

Fernando Francisco Reges Mouta -Alto Paraíso de Goiás, Brasil, 25 de julio de 1987- anunció en la noche de este pasado viernes su decisión de colgar las botas a los 38 años de edad empujado por sus problemas de rodilla y después de una exitosa carrera deportiva que le ha llevado por clubes como el FC Porto, el Manchester City, el Galatasaray o el Sevilla FC. En Nervión sólo estuvo tres años y medio pero dejó su nombre unido a los mejores de la historia del club blanquirrojo, como pudo comprobar ESTADIO Deportivo en una reciente encuesta para formar el mejor once de todos los tiempos. Para muchos, no puede faltar el doble ganador de la UEFA Europa League (2020 y 2023).

Fernando Reges anuncia su retirada: "Dediqué mi vida a un sueño"

"Fernando Reges anunció su retiro del fútbol este viernes. Un líder, ganador y positivo en el vestuario y un marcador implacable con una enorme calidad técnica en el campo. 'El Pulpo' se ganó el corazón de la afición y desarrolló un vínculo especial con el Inter durante su etapa en Beira-Rio, donde disputó 54 partidos, marcó 3 goles y conquistó un título. ¡Felicidades por tu carrera, campeón, y gracias por la alegría que nos brindaste vistiendo la camiseta roja!", publicó su último equipo, el SC Internacional de Porto Alegre. "Fue maravilloso, me encantó jugar en Beira-Rio y muchas gracias por la oportunidad de vestir esta camiseta", respondió el mediocentro.

Antes, Fernando había publicado un emotivo vídeo con imágenes de toda su trayectoria para dar a conocer esta decisión: "A los 15 años, dediqué mi vida a un sueño, y ese sueño dio sentido a toda mi vida. Hoy, las botas están en silencio pero sonrío con toda la plenitud: viví el sueño y rocé lo imposible. El fútbol me enseñó todo: disciplina, valentía, sacrificio, alegría, dolor y nuevos comienzos".

"Miro hacia atrás con gratitud... Dejé una huella de mí en cada lugar que visité, pagué el precio de mi sueño con sudor, sacrificio y fe. No me despido del fútbol, ​​porque vive en mí. Simplemente cierro un capítulo. La historia continúa y ahora empieza un nuevo juego. Gracias, fútbol. Me hiciste ser quien soy", finaliza el comunicado del que fuera futbolista del Sevilla FC, club al que llegó en el verano de 2020 y del que se fue en enero de 2024 para recalar en el modesto Vila Nova FC.

'El Pulpo' se va tras casi 700 partidos y 20 títulos entre Inter, Sevilla FC, Galatasaray, Manchester City y Oporto

A priori, la idea era cerrar el círculo, ya que es el club en el que arrancó su carrera allá por 2005. No obstante, sólo un mes después le llegó la oportunidad de volver a competir al máximo nivel en su país y ha jugado en el Inter los dos últimos años -de febrero de 2024 a abril de 2026- sumando 54 encuentros. Ocho partidos en el Vila Nova, 30 en el CF Estrela Amadora, 237 en el Oporto, 102 con el Manchester City, 58 con el Galatasaray y 167 citas con la camiseta del Sevilla FC completan la hoja de servicio de Fernando.

De manera incomprensible no llegó a ser internacional absoluto por Brasil; pero sus vitrinas están a rebosar: campeón Sudamericano sub 20 con su país, conquistó tres ligas, cuatro copas y cuatro supercopas con el Oporto, además de una Europa League a la que luego sumó otras dos con el Sevilla FC. Al club andaluz llegó después de levantar una Carling Cup con el Manchester City y tres trofeos más con el Galatasaray, dos ligas y una copa. Su último entorchado ha sido el Campeonato Gaucho de 2026 con el Inter.

El mensaje de Marcao a su amigo Fernando: "Me alegro de gaber ganado títulos a tu lado"

Entre las numerosas muestras de cariño que ha recibido Fernando está la de Marcao Teixeira, quien le sucedió entre los capitanes del Sevilla FC y le sigue echando de menos en el vestuario. "Hoy cierras un capítulo importantísimo en el fútbol, Fernando Reges", arranca la 'storie' compartida por el central en Instagram.

"Hiciste historia. Felicidades por la carrera que has construido. Me alegra haber ganado algunos trofeos a tu lado. Se cierra un capítulo para comenzar una nueva etapa, y estoy seguro de que será tan especial como lo fue en la cancha. ¡Te deseo mucha felicidad y éxito en todo lo que venga! Siempre juntos", añade Marcao, que el pasado mes de febrero se dejó ver junto al 'Pulpo' trabajando en su recuperación.