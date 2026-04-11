Sevilla - Atlético de Madrid, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les lleva todo lo que acontezca antes, durante y después de este crucial encuentro de la jornada 31ª, la jornada retro

Como ya hemos explicado, el Sevilla FC arrancará el partido en puestos de descenso a Segunda , tras el triunfo del Elche ante el Valencia . Si empata, mandará al Mallorca a esa plaza caliente, al menos hasta su partido de mañana ante el Rayo Vallecano . Para asegurarse quedar fuera de peligro tras la jornada 31ª, los de Luis García Plaza deberán ganar esta noche al Atlético . Así está la clasificación: https://www.estadiodeportivo.com/futbol/primera-division/clasificacion/

En gran parte porque el Atlético de Madrid sale con una versión C o D por culpa de las siete bajas y de los que reservan para la vuelta de cuartos de la Champions ante el Barça y la final de Copa del Rey . El Cholo alinea a Musso bajo palos, una defensa de circunstancias con tres del filial ( Boñar, Dani Martínez y Julio Díaz junto a Pubill ), dos mediocentros más bien ofensivos en el doble pivote ( Obed Vargas y Rodrigo Mendoza ), así como Rayane Belaid acompañando a Thiago Almeda , Álex Baena y Sorloth .

Aunque habrá que ver luego la disposición en el campo, todo hace indicar que Luis García Plaza se decide este sábado para su debut en casa por un 1-4-3-3 , con Castrín y Kike Salas como pareja de centrales, más Juanlu y Oso en los laterales. Gudelj se asienta en la medular junto a Agoumé y Manu Bueno , mientras que arriba flanquearán a Akor Adams tanto Vargas como Isaac Romero . Hay que ganar como sea y, por ende, arriesgar.

El Sevilla FC, que encadena tres derrotas y cinco jornadas sin conocer el triunfo, no puede esperar más para reaccionar. El triunfo del Elche CF, uno de sus rivales directos por la permanencia, sobre el Valencia CF un rato antes de que los nervionenses reciban al Atlético de Madrid ha mandado a los pupilos de Luis García Plaza a puestos de descenso a Segunda división, provocando que los fantasmas se hagan realidad por vez primera de manera bastante tangible.

Por eso, si los colchoneros, pensando más en las vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el FC Barcelona y en la final de la Copa del Rey de próximo fin de semana en La Cartuja ante la Real Sociedad, sorprenden este sábado al atenazado cuadro blanquirrojo, el drama será absoluto en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque todavía queda margen de maniobra y la posibilidad, lógicamente, de hacer los propios deberes para no meterse en tamaño problema.

Si la dinámica sevillista es nefasta (goleados en el Camp Nou, sin ser capaz siguiera de ver puerta ante el Valencia CF, cuando disparó por primer vez entre palos a falta de once minutos, lo que ni siquiera logró ante el colista Real Oviedo), la del Atlético de Madrid es bastante irregular también. Viene de caer en LaLiga consecutivamente contra Real Madrid y FC Barcelona, aunque por la mínima y tras haber vencido en las cuatro jornadas anteriores. Además, como se ha referido, superó a los culés en Copa para llegar al 'Día D' y va ganando 0-2 en UCL.

En lo estrictamente deportivo, Luis García Plaza no podrá contar este fin de semana con los sancionados Tanguy Nianzou (que vio una clara roja directa en el Carlos Tartiere) y José Ángel Carmona (por acumulación de amonestaciones), mientras que César Azpilicueta y Marcao Teixeira son los únicos lesionados, al tiempo que Diego Pablo Simeone está castigado, como su capitán Koke Resurrección y Nico González, mientras que José María Giménez, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Jan Oblak y David Hancko se encuentran tocados de diversa consideración, por lo que se espera un once colchonero de circunstancias, con mucha presencia del filial.

Encima, Nahuel Molina, Matteo Ruggeri y Alexander Sorloth, como ocurre con los nervionenses Isaac Romero y César Azpilicueta (éste, no citado por una rotura fibrilar), están amenazados de suspensión, por lo que, de jugar y ver una amarilla más, se perderían, respectivamente, los choques ante Elche CF y CA Osasuna de la jornada 33ª (intersemanal y que se juega antes de la 32ª por los reajustes necesarios para reubicar la final del torneo del K.O.).