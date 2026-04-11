Monchi asume una recurrente pero inevitable pregunta: "Como está el Sevilla FC, desgraciadamente..."

El presidente del CD San Fernando 1940 agradece la repercusión que los medios le están dando a su proyecto en su ciudad natal a través de constantes entrevistas en las que entiende que se le cuestione de manera repetitiva por un regreso a Nervión de la mano de Sergio Ramos

Si alguien pulsase un botón mágico con el que pudiese dejar el mundo en pausa, la única actividad que no se detendría es el interminable maratón de entrevistas de Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi. Resulta imposible seguir la cuenta de todas las que ha concedido desde que el presidente del CD San Fernando 1940. Siempre ha tenido una gran presencia en redes sociales, pero ahora asume que necesita esa exposición mediática para dar voz a su proyecto en su ciudad natal.

No obstante, eso no quita que acepte de antemano que el equipo isleño ocupará la parte más reducida de todas esas comparecencias públicas. Entre otras cosas y otros clubes, lo normal es que se le pregunte por el Sevilla FC. Más en concreto por una posible vuelta a Nervión, especialmente si acaba comprando el club el grupo que encabezan sus socios en San Fernando, los hermanos René y Sergio Ramos. Asume que la pregunta es inevitablemente recurrente. "Desgraciadamente, en la situación que está el club...".

Monchi sigue sin respuesta ante una pregunta que asume como inevitable: ¿Volverá al Sevilla FC?

"Pues mira, la verdad es que no me han hecho nunca esa pregunta", decía Monchi entre risas al ser cuestionado por ese insistente tema en la reciente entrevista que mantuvo con ESTADIO Deportivo en su casa del Estadio Iberoamericano Bahía Sur. Este pasado viernes, el exdirector deportivo nervionense volvía a expresar lo previsible que podía llegar a ser la pregunta que le hicieron durante la charla que mantuvo con Radio Marca para explicar su proyecto en el club azulino.

"Bueno, no, no estoy cansado de que me hagan esa pregunta porque para mí es bonito que me sigan relacionando con el Sevilla FC. Vivo mucho en Sevilla. Vivo (de residir) aquí en San Fernando, pero vivo mucho en Sevilla. Eso es bonito, ese cariño de la gente. Me han preguntado mucho por eso porque, evidentemente, es una pregunta recurrente. Y desgraciadamente ahora cómo está el club...", señalaba Monchi, quien a pesar de todo agradece la repercusión mediática que está teniendo el CD San Fernando.

"Me siento muy agradecido de cómo habéis tratado todos los medios este proyecto. Evidentemente entiendo que en una entrevista provincial no me preguntéis por el Sevilla FC, y entiendo que en una entrevista nacional me preguntéis dos o tres preguntas por el San Fernando y el resto fundamentalmente sea si volveré al Sevilla, o por qué me fui del Aston Villa... Lo entiendo. Y con el mismo cariño, con la misma ilusión, educación y respeto os he atendido a todos", añadía, alegando una vez que esa pregunta tan recurrente no tiene una respuesta concreta. Al menos a día de hoy.

En cualquier caso, ya dijo en este periódico que "en todas las ecuaciones de una posible vuelta debe estar el CD San Fernando". En esa misma conversación con ED admitió que no ha vuelto a ver un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde su marcha en el verano de 2023, porque no quiere ser un foco de distracción en un momento tan delicado. No obstante, los colores los lleva a gala, como él mismo demostró posando en su cuenta de Instagram en una visita reciente a Sevilla en la que salió a hacer deporte por la Plaza de España y se fotografió junto al estadio vestido con su chándal del Sevilla FC.