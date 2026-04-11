Siete bajas en la lista de convocados del Atlético de Madrid para visitar al Sevilla

Simeone deja en Madrid a siete jugadores pero ninguno por descanso, tiene cinco lesionados y dos sancionados, además de él mismo, por lo que viajan todos los disponibles a Sevilla

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha dado a conocer la lista de convocados de los futbolistas que hoy mismo pondrán rumbo a Sevilla para medirse al conjunto de Luis García Plaza, a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con los importantes partidos en el horizonte de la vuelta de cuartos de final de la Champions League frente al Barcelona el próximo martes, y cuatro días después la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, el 'Cholo' Simeone ha optado por completar la lista de convocados con varios canteranos aunque todos ellos están por obligación, ya que el Atleti arrastra hasta siete bajas, cinco por lesión y dos por sanción.

Por no estar, no va estar ni el propio Diego Pablo Simeone, que está sancionado por acumulación de amarillas, igual que Koke Resurrección. También cumple castigo Nico González, expulsado en el duelo liguero ante los culés. Además, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, David Hancko y José María Giménez se lo pierden por lesión y Jan Oblak sigue algo renqueante y no forzará. Así las cosas, la única opción de rotar es tirar de canteranos.

Varios canteranos apuntan al once ante tantas bajas

De esta forma, Simeone ha incluido en la convocatoria a los jugadores del filial de Primera RFEF Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Javi Morcillo y Gerónimo Spina, aparte de los porteros Salvador Esquivel y Mario de Luis, en la convocatoria de 25 futbolistas. Algunos de ellos, como son los casos de Javi Boñar, Julio Díaz, Dani Martínez y Rayane podrían incluso formar parte del once en el encuentro de esta noche, según las pruebas del técnico en la sesión previa del viernes en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Todo ello obligado por los dos importantes choques que tiene el conjunto rojiblanco la próxima semana pero también por las lesiones, ya que el Atlético de Madrid se plantará en Sevilla con todos los jugadores que tiene disponibles.

La convocatoria está compuesta por 25 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario de Luis; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Javi Boñar, Dani Martínez, Gerónimo Spina y Julio Díaz; los medios Marcos Llorente, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Javi Morcillo y Alex Baena; el extremo Giuliano Simeone; y los atacantes Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.