Alineaciones Sevilla - Atlético: onces probables de Sevilla FC y Atlético de Madrid en la jornada 31 de LaLiga EA Sports

Luis García Plaza se estrena en un Ramón Sánchez-Pizjuán con miedo al descenso y Simeone estará en la grada, pensando en la vuelta de Champions contra el FC Barcelona y en la final de Copa del Rey

Un Sevilla FC en serios apuros se ha metido justo en medio de los tres nuevos duelos entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Diego Pablo Simeone ya hizo rotaciones en el duelo liguero de la semana pasada en el Metropolitano, pensando en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League y para la visita de este sábado al Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 31 de LaLiga reservará a todo su once de gala.

La prioridad rojiblanca es el duelo de vuelta del próximo martes, en el que deberá defender ante su afición una renta con el valioso 0-2 obtenido el miércoles en el Camp Nou. También tendrá que hacer cambios Luis García Plaza, quien después de su nefasto debut en Oviedo cuenta con varios contratiempos en formas de sanciones o lesiones para estrenarse con buen pie en el coliseo de Nervión.

El once del Sevilla FC

Quedan sólo 24 puntos en juego y el Sevilla FC deberá sumar lo máximo posible para defender el exiguo colchón de dos puntos sobre el descenso que tiene por culpa del desastroso parcial de 11 puntos de 39 que le convierten en el tercer peor equipo de LaLiga en lo que va de 2026.

Para su primer día en el Sánchez-Pizjuán, Luis García Plaza ha estado pendiente de la enésima lesión muscular de César Azpilicueta, que pidió el cambio antes del parón y ha pagado su esfuerzo con una rotura en el aductor que mantiene en la enfermería junto a Marcao Teixeira.

Además, pierde a los sancionados Tanguy Nianzou, expulsado ante el Real Oviedo, y José Ángel Carmona, quien vio la décima amarilla y deberá cumplir su segundo ciclo. A cambio de estas cuatro bajas, recupera a Lucien Agoumé, quien se perdió la cita en el Carlos Tartiere por acumulación de amonestaciones, y repesca a Neal Maupay.

En la portería es fijo Odysseas Vlachodimos y, sin Carmona, el lateral derecho es para Juanlu Sánchez; pero en el izquierdo vuelve a existir la duda entre Gabriel Suazo o el canterano Joaquín Martínez 'Oso' y en el centro de la defensa hay que buscar una nueva pareja para Kike Salas. Andrés Castrín o devolver a Nemanja Gudelj son las únicas opciones, pues Fábio Cardoso y Fede Gattoni parecen no contar para ningún entrenador y el resto de centrales causan baja (Azpilicueta, Marcao y Nianzou).

-ningún técnico le ve ahí de primeras pero luego todos acaban resignándose-, a su vez habrá dos opciones para suplir el sitio que dejaría el capitán en la medular: bien con otro pivote defensivo, el denostado Batista Mendy, o colocando a Agoumé junto a Djibril Sow para incluir a un mediapunta como Gerard Fernández 'Peque' o a un segundo delantero, como Isaac Romero, Neal Maupay o Alexis Sánchez a la hora de rematar su dibujo con Rubén Vargas en una banda y Akor Adams en punta.

El once del Atlético de Madrid

El Atlético buscará las semifinales de la Champions el próximo martes 14 de abril ante el Barça y la única visita a Sevilla que ocupa su mente es la que tendrá lugar el sábado 18-A para disputar la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja. LaLiga no le importa mucho ahora mismo. Su plaza en el 'Top 4' no parece correr peligro, ya que tiene ocho puntos de ventaja sobre el Real Betis.

Por no estar, no va estar ni el propio Diego Simeone, que está sancionado por acumulación de amarillas, igual que Koke Resurrección. También cumple castigo Nico González, expulsado en el duelo liguero ante los culés. Además, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, David Hancko y José María Giménez se lo pierden por lesión y Jan Oblak sigue algo renqueante. Así las cosas, la única opción de rotar es tirar de canteranos.

En el once que el Cholo ha venido ensayando en las dos sesiones previas al viaje a Sevilla sólo constan como teóricos titulares Marc Pubill, quien no podrá jugar el martes en Champions por sanción y tiene a Dani Martínez como alternativa, y quizás Álex Baena, pero porque no hay nadie más en el medio.

En la portería seguirá Juan Musso; en los laterales ha probado con los canteranos Javi Boñar y Julio Díaz; para completar el eje de la retaguardia estará el exsevillista Clément Lenglet; y en el doble pivote saldrá con los jóvenes fichajes invernales Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, dejando arriba a Javi Morcillo, Thiago Almada y Alexander Sorloth.

Alineaciones probables en el Sevilla - Atlético de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Gudelj, Kike Salas, Oso; Batista Mendy o Peque, Agoumé; Rubén Vargas, Sow, Peque; y Akor Adams.

Atlético de Madrid: Musso; Boñar, Pubill, Lenglet, Julio Díaz; Obed Vargas, Mendoza; Almada, Morcillo, Baena; y Sorloth.