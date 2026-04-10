Los 24 convocados por Luis García Plaza para su debut en Nervión: dos altas y cuatro bajas en el Sevilla para recibir al Atlético

El técnico madrileño no podrá contar finalmente con César Azpilicueta, que se une a Marcao y a los dos sancionados en un listado en el que Lucien Agoumé es la principal novedad y en la que destaca también el indulto para el descartado Neal Maupay

El Sevilla FC ha anunciado en la tarde de este viernes la lista con los jugadores convocados por Luis García Plaza para el encuentro ante el Atlético de Madrid fijado para la noche de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador madrileño ha citado a un total de 24 efectivos para el que será su debut en el estadio nervionense, con varias novedades.

Las altas de Neal Maupay, citado por primera vez tras quedarse fuera por decisión técnica en el debut del nuevo míster; y de Lucien Agoumé, que vuelve tras cumplir sanción, así como las cuatro bajas son las principales noticias en un grupo inspirado por la lección de resiliencia que les dio el pequeño Leo, perseverante luchador contra la enfermedad de piel de mariposa.

Con Agoumé y Maupay, sin Azpilicueta, Carmona, Nianzou ni Marcao

El propio García Plaza ya había adelantado en la rueda de prensa que ofreció el viernes, después del último entrenamiento del Sevilla FC antes de recibir al Atlético de Madrid, que Neal Maupay está entre los citados tras ser descartado por motivos técnicos y César Azpilicueta no ha podido llegar finalmente, pese a sus intentos.

Así, el veterano defensor navarro se pierde su segundo choque seguido tras esa enésima lesión muscular que sufrió ante el Valencia CF justo antes del parón y sigue en la enfermería con Marcao Teixeira. Además, se caen por sanción José Ángel Carmona, que cumple su segundo ciclo de amonestaciones tras ver la décima amarilla en Oviedo, y Tanguy Nianzou, expulsado en el Carlos Tartiere. Vuelve también Agoumé, una vez cumplido su castigo.

Del mismo modo, no han sido convocado el canterano Miguel Sierra, ya que el Sevilla Atlético también juega este sábado, a las 14:00 horas ante el CE Sabadell en el Estadio Jesús Navas en la jornada 32 de liga en Grupo 2 de la Primera RFEF, y el extremo ha sido convocado por Marco García tras cumplir una sanción de dos encuentros por la roja directa que vio en el duelo en Marbella del pasado 22 de marzo.

Sin embargo, sí entra Alberto Flores como tercer portero del primero equipo -se esperaba quizás la presencia de Rafa Romero ya que será a priori el descarte para los 23 que exige la normativa- y se mantienen otros fijos como Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso', quienes en sus caso incluso cuentan con opciones de salir en el once inicial de García Plaza. También se mantiene Manu Bueno, que tuvo minutos en Oviedo y lleva todo el curso sin pisar el filial.

La convocatoria de Luis García Plaza para el Sevilla FC - Atlético de Madrid

La lista al completo con los 25 futbolistas convocados por Luis García Plaza para el encuentro de este sábado en la jornada 31 de LaLiga la componen los porteros Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland y Rafa Romero; los defensores Juanlu Sánchez, Fabio Cardoso, Kike Salas, Fede Gattoni, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Joan Jordán y Manu Bueno; y los atacantes Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Adnan Januzaj, Peque Fernández, Alexis Sánchez, Isaac Romero, Neal Maupay y Akor Adams.