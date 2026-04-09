Azpilicueta no se pierde la charla de García Plaza, que cruza los dedos

El defensor navarro sigue siendo duda para el trascendental choque de este próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán, en el que a priori no tendrán problemas para ser de la partida los suizos Rubén Vargas y Sow, que acabaron tocados ante el Oviedo

El Sevilla FC ha llevado a cabo este jueves una nueva sesión de entrenamiento en una semana en la que Luis García Plaza no ha dado ningún día de descanso a su plantilla tras la derrota ante el Oviedo. El técnico madrileño es consciente de que tiene mucho trabajo por delante para tratar de sacar el máximo rendimiento de una plantilla muy limitada y no quiere perder ni un segundo. Con solo dos puntos de colchón sobre el descenso y un calendario que da pavor con solo mirarlo, está obligado a lograr su primer triunfo ante un hueso como el Atlético de Madrid, este próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas.

De cara a dicha cita, el nuevo entrenador nervionense podrá contar a priori con Rubén Vargas, que fue sustituido en el Carlos Tartiere por una sobrecarga, y Djibirl Sow, que no pudo salir en la segunda mitad tras la dura entrada de Kwasi Sibo sobre su tobillo izquierdo, por la cual García Plaza reclamó la expulsión del ex bético. Los dos internacionales suizos se ejercitaron ya sin problemas en la sesión vespertina del pasado miércoles en el escenario del próximo partido y hoy han vuelto a trabajar con normalidad en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios.

No se quieren correr riesgos con Azpilicueta, todavía al margen del grupo

A falta de una última sesión, todas las miradas apuntan a César Azpilicueta, que sigue al margen del grupo tras no recuperarse a tiempo para la cita en Oviedo de la sobrecarga sufrida ante el Valencia antes del parón. Este jueves, el defensor navarro solo saltó al césped para asistir a la charla de García Plaza al comienzo del entrenamiento, pero luego se retiró para continuar con su plan de recuperación en el interior de las instalaciones.

Pese a todo, el ex del Atlético de Madrid no está descartado del todo, aunque su presencia en el once de antoja complicada. Las lesiones le vienen lastrando durante toda la temporada, pero cuando ha estado disponible ha demostrado ser el zaguero más fiable del plantel. Por ello, en Nervión no se quieren riesgos, conscientes de que puede ser una pieza importante en la lucha por la salvación en estas ocho 'finales' a vida o muerte.

Dos bajas seguras por sanción

Las únicas bajas confirmadas, amén de la del lesionado Marcao, que no volverá a jugar esta temporada pero también estuvo presente en la charla, son las de los sancionados Carmona, que vio la quinta amarilla en Oviedo, y Nianzou, cuyo puesto en el eje de la zaga tras la roja directa que vio en la primera mitad podría ser ocupado por Gudelj o Castrín.

Peque y Agoumé, posibles novedades en el onces

García Plaza se verá obligado por tanto a realizar cambios, pudiendo dar entrada también en ataque a Peque, un futbolista muy de su gusto que tuvo una fase de la campaña en la que fue importante para Almeyda, si ben en el Carlos Tartiere se quedó en el banquillo al en encontrarse recién salido de una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que le hizo perderse tres encuentros.

Además, el técnico sevillista recupera a Agoumé, con el que podrá contar por vez primera tras cumplir sanción la pasada jornada, teniendo muchas papeletas para regresar directamente al once.