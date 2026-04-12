La emoción incontrolable de ﻿Javi Boñar tras debutar y marcar: ﻿"Es el equipo de mi corazón, siempre quiero ganar"

El lateral derecho del filial debutó con el Atlético de Madrid y logró el tanto del empate en el Ramón Sánchez-Pizjuán, al final del partido no pudo controlar sus lágrimas por todo lo vivido

El Atlético de Madrid cayó derrotado anoche ante el Sevilla Fútbol Club en un duelo en el que Diego Pablo Simeone hizo debutar a varios canteranos antes de una semana en la que el conjunto rojiblanco afrontará dos duelos importantísimos, este mismo martes la vuelta de cuartos de final de Champions League ante el Barça, al que llega con ventaja de dos goles, y sobre todo la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante la Real Sociedad.

Y precisamente fue uno de ellos, concretamente el lateral derecho Javi Boñar, quien fue el autor del 1-1 momentánea tras rematar de cabeza un buen centro de Julio Díaz, otro de los canteranos que jugó de inicio. Tras el partido, el futbolista colchonero no pudo reprimir la emoción por el momento que había vivido.

"Es el equipo de mi corazón, siempre quiero ganar. El gol fue una acción de un entrenamiento que hacemos, gracias a Julio por el pase. Hubiera sido el día más feliz de mi vida si hubiéramos ganado", ha asegurado el lateral rojiblanco tras el partido en los micrófonos de Movistar+.

"Hemos tenido a las siete la charla y entrenando sabía que en cualquier momento iba a entrar y sabía que lo iba a hacer bien. Agradecer al club y al míster la oportunidad y la confianza", expresaba el lateral derecho.

Y es que la alegría no fue completa para el canterano por el resultado final, aunque espera tener más oportunidades en un futuro con el club de su vida. "Uno no sabe cuándo volverán esas oportunidades y hay que estar preparado. Gracias a la gente que me apoya", reconocía el joven futbolista visiblemente emocionado.

No fue el único canterano en debutar anoche

Boñar no fue el único canterano que debutó anoche con el Atlético de Madrid. Junto al lateral derecho también salieron de inicio Dani Martínez y Rayane, además de Julio Díaz que ya había debutado esta temporada ante el Atlético de Madrid.

Boñar, nacido en Madrid, tiene 20 años y es el capitán del filial dirigido por Fernando Torres; Dani Martínez, de 21 años, llegó al club madrileño en 2020 desde el Real Zaragoza, su ciudad natal; y Rayane, internacional español en categorías inferiores y nacido en Orihuela, tiene 21 años e ingresó en la Academia del Atlético en 2016 desde el Elche.

En el banquillo había otros cuatro jugadores del filial: el defensa argentino Gerónimo Spina y el portero Salvador Esquivel aún no se han estrenado con el primer equipo del Atlético en competición oficial, mientras que Javi Morcillo debutó el pasado sábado ante el Barcelona y Jano Monserrate ya jugó a principios de enero frente al Levante en LaLiga, y ambos saltaron al campo en la segunda parte ante el Sevilla.