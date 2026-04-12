Simeone se muerde la lengua por el penalti sobre Isaac Romero: "No tiene sentido opinar"

El entrenador del Atlético de Madrid tuvo buenas palabras para su equipo y para los jugadores jóvenes después de la derrota por 2-1 contra el Sevilla FC. El técnico argentino no se mostró muy conforme con la pena máxima que le señalaron al club de Nervión a favor en la primera parte

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo contra el Sevilla FC por 2-1. El argentino se mostró satisfecho con el rendimiento de los jóvenes que tuvieron la oportunidad de demostrar sui valía pero al mismo tiempo se mordió la lengua sobre el penalti señalado al Sevilla FC por derribo de Dani Martínez sobre Isaac Romero en la primera parte.

El entrenador del Atlético de Madrid no quiso responder con claridad cuando fue cuestionado por el penalti pitado sobre Isaac Romero. "Una jugada que el árbitro interpretó como la interpretó. Explicar mi opinión de lo que vi no tiene sentido, porque no va a cambiar el penalti cobrado, así que no tiene sentido opinar".

Por otro lado, Simeone dio la clave por la que el Sevilla FC le ganó al Atlético de Madrid. "No, el Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente en las situaciones que tuvo para jugar el partido. Nosotros tenemos un plan, eso no quiere decir que salga bien o que salga mal, pero tengo un plan y no me voy a mover de eso".

Simeone se mostró contento con los jugadores jóvenes

Simeone tuvo buenas palabras para Julio Díaz o Boñar. "Para mí no hay edades; hay jugadores que interpretan el juego y hay jugadores que no lo interpretan. Yo creo que hicimos más cosas buenas que malas. La verdad es que el rival tenía una necesidad muy grande de ganar. Nosotros queríamos hacer un buen partido, creo que competimos muy bien, no pudimos tener más situaciones de gol de las que habríamos querido. Tuvimos una posesión, creo, que bastante más abultada de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado que fuésemos más directos, más intensos en las transiciones, pero bueno, no lo pudimos hacer y, bueno, nos quedamos con un resultado que fue corto y que creo que pudimos empatar".

A continuación, analizó el partido. "Empezar enseguida con ese 1-0 abajo, una jugada que podía ser mejor resuelta, no podía habernos dejado en un espacio incómodo dentro del partido, no sucedió. El equipo buscó lo que habíamos preparado y habíamos buscado: asociarse, tener su prioridad por afuera. El gol fue un muy bonito gol y me quedo con esa parte, reponerse del 1-0 a los cinco minutos, con los chicos como compitieron. La verdad es que me pone contento y creo que el partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo".

Por último, Simeone reflexionó sobre la destitución de Matías Alemyda. "Matías Almeyda es muy fuerte, no necesita mensajes para que lo alaben, porque él sabe muy bien cómo es este juego y, bueno, no voy a entrar en las decisiones que toman personas del club".