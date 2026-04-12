García Plaza la echa al suelo: "Sólo es un pasito; queda mucho que sufrir y va a ser de infarto hasta el final"

El madrileño, exultante por la "reacción" y la "personalidad" de los suyos, espera que puedan "sacar esa confianza" para dejar atrás el "bloqueo mental" que tienen

"Todos los partidos van a ser de infarto de aquí al final. Cada punto y cada victoria van a ser oro. Es importante meter algo en el casillero en cada jornada. Hemos salido muy bien, transmitiendo que íbamos a por ellos. Pero, cuando marcamos, tenemos ese bloqueo mental que nos hace echarnos para atrás, y no es un reproche. Llevamos mucha carga de no ganar desde hace mucho tiempo, algo que no les deja soltar todo lo que tienen... Hemos circulado mejor la pelota que el otro día, hemos tenido esa personalidad para quererla, pero nos hemos ido muy atrás. Incluso, el gol viene de un saque de banda en el que tenemos que adelantar líneas y presionar el saque. Nos quedamos con el miedo, pero el equipo me ha gustado en la reacción que ha tenido", explicaba Luis García Plaza en los medios del club antes de pasar por la sala de prensa.

Nuevo dibujo

"La segunda parte ha sido nuestra y se ha jugado a lo que queríamos nosotros. Hemos hecho un cambio táctico al 1-5-1-3-1 y no recuerdo en la segunda parte, quitando la última de Lookman, nada de ellos. Nosotros hemos tenido situaciones muy claras, como la de Isaac Romero, para el 3-1. La segunda parte ha sido muy buena con el resultado a favor. Quiero ver al equipo también sin ese resultado a favor. Tenemos que saber jugar esos distintos partidos. Los chavales se han quitado un tapón y ojalá puedan sacar esa confianza. Nos quedan finales, finales y finales".

La afición

"Es mi primer partido como local, pero, cuando venía como visitante, veía que cuando la afición se pone a apretar, y se nota. Es normal, y yo los entiendo y los comprendo, todo lo que llevan encima, ya no sólo este año, el pasado también, sufriendo mucho. Pero parte de esta victoria es de ellos. Los jugadores necesitan sentirse apoyados, porque, si no, nos hundimos. Pero que los jugadores transmitan ese coraje, esas ganas, esa lucha... Aquí nos quedan tres partidos y nos da igual quién venga; tenemos que sumar. Llevábamos tiempo sin ganar aquí y éste es un estadio grandísimo, con una de las mejores aficiones de España. Ahora el equipo tiene que centrarse en conseguir el objetivo, que es estar en Primera. Para eso nos juntamos absolutamente todos los que estamos alrededor. Tenemos que sacar esto adelante, y agradecerles este apoyo porque ha sido muy bueno".

Muchos canteranos

"Necesitamos energía de mente y de piernas. Están frescos, nos transmiten ese entusiasmo... Pero por ejemplo Sow ha salido y ha estado espectacular. Ha hecho lo que tenía que hacer. Incluso Mendy esos cinco minutos. Y Suazo estaba pidiendo salir cuanto antes. No podía quitar a Juanlu porque Gudelj estaba tocado. Los chavales de la casa han transmitido, pero el partido de Gudelj con el gol, Akor que nos tiene que dar todavía más porque puede, Rubén Vargas hasta que le duró el físico... Los de la casa nos tienen que dar esas piernas, pero todos son importantes".

Aún un momento complicado

"Hay mucha presión, muchas situaciones de un club tan grande como el nuestro, que está llevando una racha muy mala, sin ganar desde no sé cuándo. Y creo que el equipo sigue teniendo a veces un tapón, pero el esfuerzo ha sido tan grande... Les quiero felicitar, porque han interpretado el plan de partido muy bien. Incluso, el cambio táctico que hemos hecho en la segunda parte creo que nos ha permitido que prácticamente no pasemos apuros y sí tenido las situaciones de contra para matar el partido, pero agradecer a los futbolistas. Todavía tienen que soltarse más mentalmente porque tienen un lastre encima importante. Porque, lo que digo, otros equipos están luchando por el descenso, pero no tienen todo el peso de un club tan grande como el Sevilla. Entonces felicitarles de verdad, que disfrutemos, pero que sólo es un pasito, que nos queda todavía mucho que sufrir. Lo dije en la rueda de prensa, lo vamos a conseguir, pero vamos a sufrir mucho, debemos sufrir mucho".

Análisis del partido

"Hubo varias fases del partido. Queríamos salir y contagiar a la grada, y creo que lo conseguimos. Pero luego nos echamos atrás, creo que aún tenemos bloqueo mental y de miedo, pero es que llevábamos mucho tiempo sin ganar, y más en casa. Quisimos proteger antes de llegar y es el camino que tenemos que seguir haciendo. La segunda parte ha estado perfecta. Sólo puedo agradecer a los jugadores su esfuerzo y como se han sobrepuesto. Y a la afición por cómo nos ha ayudado. Nos han sacado cuando lo necesitábamos".

Once del rival de circunstancias

"El que quiera quitarle un ápice de mérito a este triunfo... Sólo con lo que cuestan Sorloth y Baena...".

Descenso

"Son seres humanos. Si ganamos al Levante habrá menos miedo. Cuando todo fluye, se sueltan. Hemos dado un paso atrás tras el gol que no quiero que lo volvamos a dar".