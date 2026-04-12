Kike Salas: "Nadie nos puede robar nada aquí en casa"

El defensor zurdo aboga por hacer un fortín del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde la afición les ha "llevado en volandas", para asegurar la permanencia

"La verdad es que es una gran victoria. La necesitábamos, y creo que el equipo ha trabajado duro para llegar a esto. Nos lo hemos dejado todo. Al final nos han recompensado y nada. Va para ellos (en referencia a los aficionados), puesto que nos ha estado costando, porque estábamos bastante cansados. Y nos han llevado a volandas. Y nada, esto tiene que ser así hasta el final de temporada. Nadie nos puede robar nada aquí en casa. Los tres puntos siempre se tienen que quedar aquí. Ya estamos más cerca de los objetivos", presumía en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán un Kike Salas que apostó por quedarse y volvía a acordarse de la afición del Sevilla FC.

"Obviamente, fue complicado. Al final nosotros tenemos que estar acostumbrados y saber llevarlo de la mejor forma. Pero bueno, es verdad que tenemos tensión", añadía el zaguero de Morón de la Frontera, que, aunque sabe que es difícil no pensar en los rivales directos, prefiere que los blanquirrojos se centren en sacar adelante sus partidos para no tener que pensar en tropiezos de otros o carambolas en el ocaso del campeonato: "Es verdad que los de abajo estaban apretando ahí. Pero dependíamos de nosotros. Tenemos que estar concentrados en lo nuestro. Si ganábamos, salíamos de ahí. Ésta es la actitud hasta el final de temporada".

Semana "jodida"

"Sí, bueno, ha sido una semana jodida. Pero hicimos bien en no pensar después de este partido. Sólo pensar en el siguiente, que era hoy. Y nada, creo que el equipo ha trabajado bien durante la semana para estar al cien por cien hoy. Lo hemos dejado todo. Es una victoria muy importante para ganar confianza y estar más ccerca de los objetivos. Ahora, a recuperarnos y pensar en el Levante UD".

Aún queda mucho que corregir

"Hoy ha venido el Atlético de Madrid y creo que quizás nos ha faltado un poco. Es verdad que hemos tenido muchos errores que teníamos que mejorar. Pero para nosotros también es duro. Porque creo que lo estábamos dejando todo y no nos salieron las cosas. Sin embargo, ahora, a confiar más que nunca. Tenemos un partido después por delante. Con esta victoria que nos da más confianza".

Posible adulteración de la competición por parte del Atlético

"Ellos tienen una gran plantilla. Y, al final, han venido aquí a competir y a por sus tres puntos. Creo que ellos obviamente vienen aquí a ganar. Y nada, contentos por la victoria. Y a pensar en el siguiente partido".