Sevilla - Atlético: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 31 de la LaLiga EA Sports

En el banquillo local debuta Luis García Plaza, en medio de un parcial de dos puntos de 15 que le tienen rozando el descenso; mientras los colchoneros aparcan LaLiga para priorizar la UEFA Champions League y la final de la Copa del Rey

0El Sevilla FC recibe al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán para la disputa de un encuentro, correspondiente a la jornada 31 en LaLiga EA Sports, en el que Luis García Plaza se estrena en el coliseo de Nervión con una imperiosa necesidad de sumar para alejarse de un descenso que ven a dos puntos. Los de Diego Pablo Simeone, cuartos con +8 sobre el quinto, no pueden evitar dejar momentáneamente de lado esta competición para centrarse en buscar las semifinales de la UEFA Champions League y en levantar la Copa del Rey dentro de una semana, también en la capital andaluza (en La Cartuja)-

Así llegan el Sevilla FC y el Atlético de Madrid

El Sevilla FC afronta el partido en un momento de máxima presión, después de que el cambio de entrenador ofreciese un nivel paupérrimo en el choque perdido ante el colista, el Real Oviedo (1-0), sin ni siquiera llegar a tirar a portería. Fue la tercera derrota consecutiva, tras el 0-2 con Valencia CF que le costó el puesto a Matías Almeyda y el 5-2 con el FC Barcelona. En total, son cinco jornadas sin conocer el triunfo, ya que antes venía de empatar con el Rayo Vallecano (1-1) y el Real Betis (2-2). En lo que va de 2026 es el tercer peor equipo de LaLiga con sólo 11 puntos de 39 (2 G, 5 E y 6 P).

Por su parte, al Atlético de Madrid le cae este partido en medio de otros asuntos mucho mayores: por lado, el doble duelo de cuartos de final de la Champions League contra el Barça (0-2 en la ida con vuelta el próximo martes), rival al que ya eliminó en las semifinales de la Copa del Rey (4-0 y 3-0), y la final copera ante la Real Sociedad del próximo sábado 18 de abril en La Cartuja. En LaLiga viene de perder ante el propio conjunto culé (1-2) y el Real Madrid (3-2) después de sendos triunfos apurados ante Getafe CF (1-0) y Real Sociedad (3-2) en medio de la eliminatoria ante el Tottenham Hotspur (5-2 y 3-2 en Londres).

Sevilla - Atlético: ¿A qué hora empieza el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports?

El equipo blanquirrojo y el conjunto rojiblanco se enfrentan en un duelo vital para los primeros y casi intrascedente para los segundos este sábado, día 11 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de la capital andaluza. La estadística reciente está muy igualada.

Sevilla - Atlético: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la trigésimo primera jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por los canales Movistar Plus+ y Movistar+ LaLiga TV, sintonizables a través de la propia plataforma de Movistar+ en los diales 7 y 54, respectivamente; además de en la versión web y en la aplicación para dispositivos móviles. También lo emitirán las diversas operadoras televisivas que lo ofertan, como son los casos de Orange TV (dial 110) y LaLiga Bar (dial 300). Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en0 los canales de SevillaFC+, que volverá a conectar justo después del pitido final.

Sevilla No Iniciado - At. Madrid

Sevilla - Atlético: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este sábado entre el Sevilla Fútbol Club y el Club Atlético de Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un detallado resumen de este duelo de la jornada 31 y realizará una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Luis García Plaza en su debut en Nervión, de Diego Pablo Simeone y del resto de protagonistas.