Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona: Lewandowski dicta sentencia en el Metropolitano y acerca el título al Barça

El FC Barcelona asalta el Metropolitano en un duelo vibrante ante el Atlético y deja LaLiga muy encarrilada

Cada enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona suele ser sinónimo de espectáculo, y esta vez no fue la excepción. El conjunto azulgrana arrancó el mes de abril con LaLiga prácticamente encarrilada, aprovechando el tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja en la clasificación. Con varios puntos de margen y menos jornadas por disputarse, el golpe sobre la mesa fue evidente.

Un inicio frenético y lleno de ocasiones

El choque comenzó con un ritmo eléctrico e intenso, dejando claro que ambos equipos salían a por todas. Jóvenes talentos como Lamine Yamal avisaron desde el primer minuto, mientras que figuras como Antoine Griezmann rozaron el gol con acciones de enorme calidad. Sin embargo, la falta de acierto en los metros finales evitó que el marcador se moviera en los primeros compases.

Las oportunidades se sucedían sin pausa. Fermín López tuvo varias ocasiones claras, pero no logró materializarlas. La intensidad era tal que cada llegada parecía decisiva en un duelo cargado de tensión.

Golpes, reacción y polémica

El primer tanto llegó tras una gran acción ofensiva del Atlético, culminada por Giuliano Simeone. Sin embargo, la respuesta del Barça fue inmediata, con Marcus Rashford igualando el marcador tras una buena combinación colectiva.

El partido no estuvo exento de polémicas arbitrales. La expulsión de Nico González tras revisión del VAR condicionó claramente el desarrollo del encuentro, obligando al equipo rojiblanco a resistir en inferioridad numérica durante buena parte del duelo. Aun así, los locales mostraron carácter y sacrificio.

El liderazgo del Barça marca la diferencia

En la segunda mitad, el dominio del equipo dirigido por Hansi Flick fue cada vez más evidente. Con Pedri manejando el ritmo del juego y João Cancelo aportando profundidad, el conjunto catalán fue inclinando el campo a su favor.

El esfuerzo defensivo del Atlético fue encomiable, con Juan Musso destacando bajo palos. Sin embargo, la insistencia blaugrana tuvo premio en los minutos finales, cuando Robert Lewandowski aprovechó un rechace para firmar el gol de la victoria.

Un triunfo que puede valer un título

El resultado final confirmó un triunfo de enorme valor para el Barcelona, que da un paso decisivo en la lucha por el campeonato. Más allá del marcador, el encuentro dejó claro que ambos equipos volverán a cruzarse en escenarios aún más exigentes, especialmente en competiciones europeas.

Ficha técnica

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel, Lenglet (Seydu, 68), Le Normand, Nico; Koke (Ruggeri, 46), Vargas, Baena (Giménez, 61); Giuliano (Sorloth, 61), Almada y Griezmann (Morcillo, 61).

FC Barcelona: Joan García; Araujo (Bernal, 40; Koundé, 62), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García (Gavi, 78), Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Fermín (Ferran, 46) y Rashford (Lewandowski, 79).

Goles: 1-0, Giuliano (39’); 1-1, Rashford (42’); 1-2, Lewandowski (87’).

Árbitro: Busquets Ferrer. Expulsó a Nico (45’) y mostró amarillas a Nahuel, Fermín, Koke, Flick, Gerard Martín, Lenglet.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en el Rayaid Air Metropolitano