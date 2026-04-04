Atlético de Madrid - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

El Riyadh Air Metropolitano acoge la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Atlético de Madrid y Barcelona, donde se abre una serie de alto voltaje entre dos gigantes del fútbol español, con tres enfrentamientos en apenas diez días

El recibe al FC Barcelona en uno de los platos fuertes de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, un encuentro que centra todas las miradas por lo que hay en juego en la parte alta de la clasificación. El Barça llega como líder en plena dinámica positiva, mientras que el Atlético, cuarto, afronta el choque con la intención de hacerse fuerte ante su afición y seguir consolidado en los puestos de privilegio.

Más allá de los tres puntos, el contexto convierte este partido en mucho más que un simple duelo liguero, ya que será el primero de los tres enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos en apenas diez días, contando también su eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. Un factor que añade un componente estratégico evidente, pero que no resta importancia a un choque que puede tener consecuencias directas en la lucha por el título.

Atlético de Madrid: un partido para reafirmarse en casa y agitar la zona alta

El conjunto rojiblanco llega a esta jornada 30 con la necesidad de seguir sumando ante un rival directo, no tanto por pelear el liderato, sino por recuperar la tercera plaza y mantener su ventaja sobre sus perseguidores. En las últimas semanas, el equipo ha mostrado una línea competitiva sólida, con buenos resultados que le han permitido asentarse en la zona alta.

El Riyadh Air Metropolitano será clave, como suele ser habitual, en un partido en el que el Atlético buscará imponer intensidad desde el inicio y dificultar el ritmo del líder. Además, este encuentro servirá como primer test de una serie exigente ante el Barça, por lo que el rendimiento colectivo y la capacidad de competir en este escenario pueden marcar el tono de los próximos enfrentamientos.

FC Barcelona: mantener el liderato en un escenario de máxima exigencia

El conjunto azulgrana encara la jornada con el objetivo claro de defender su posición como líder del campeonato. Su racha reciente de victorias le ha permitido separarse hasta 4 puntos del Real Madrid, y un triunfo en el Metropolitano supondría un golpe importante en la pelea por LaLiga.

El Barcelona ha demostrado una gran regularidad en este tramo del campeonato, con un juego ofensivo muy eficaz y una capacidad para resolver partidos que le ha consolidado como el equipo más fiable del curso. Sin embargo, visitar al Atlético siempre supone una prueba exigente, y más en un contexto en el que ambos equipos volverán a verse las caras en pocos días.

At. Madrid Finalizado 1 - 2 Barcelona Giuliano 39' M. Rashford 42' R. Lewandowski 87'

Gestionar el partido sin perder competitividad será clave, en un duelo donde los detalles pueden marcar la diferencia y donde el Barça quiere seguir enviando señales firmes en su camino hacia el título.

Atlético de Madrid - FC Barcelona: fecha y horario del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, está programado para el sábado 4 de abril de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 30 de LaLiga Atlético de Madrid y FC Barcelona?

El Atlético de Madrid - FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113), LaLiga TV Bar, y DAZN LaLiga 2 (M58 O114), canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - FC Barcelona, encuentro de la jornada 30 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atlético de Madrid - FC Barcelona de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.