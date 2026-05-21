Javier Tebas responde a Florentino Pérez: "Tengo ganas de ver ese informe de 500 páginas"

El presidente del LaLiga ha sido preguntado por varios temas del actualidad como aficionado del club blanco que es, tal y como él ha confirmado públicamente, y se ha demostrado en desacuerdo con el presidente del Real Madrid

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no suele morderse la lengua a la hora de opinar y en en esta ocasión no ha sido una excepción. Al ser cuestionado por varios temas de actualidad del Real Madrid, el mandamás de la Primera división ha señalado que no está de acuerdo con Florentino Pérez, afirmando, de paso, que está con ganas de leer el informe arbitral que le va a mandar el club blanco a la UEFA.

Javier Tebas, ha señalado que no está de acuerdo con Florentino Pérez sobre las ligas que no ha ganado el Real Madrid por la supuesta influencia del Caso Negreira y también ha dicho que está deseando de leer el informe arbitral que el club blanco le va a enviar a la UEFA. "No. No lo creo, es que no es así, es que no es verdad. Yo tengo ganas de ver ese informe de 500 páginas, que cada vez van sumando más páginas, cada día van sumando. Quiero ver todo y cuando lo vea, nosotros tenemos un informe, no de 500, pero es que no es verdad, es que... Aquí es verdad que un club intentó influir en las designaciones, pero de ahí a que diga que le han robado por las conductas vitales en los partidos no es verdad. Y no se puede engañar a la gente, no es verdad. Se ha construido un relato desde el Real Madrid Televisión, desde los portacoces, que como sabéis que llamo, y que hace mucho daño al fútbol, al colectivo arbitral y al Real Madrid también, porque es un victimismo que no se puede generar en los aficionados del Real Madrid".

El presidente de LaLiga ha dado su opinión acerca de la denuncia de los árbitros al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. "Es un tema que son los propios colectivos arbitrales y yo creo que en mi opinión, las palabras que dijo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tiene una carga de contenido jurídico muy importante y que desde luego requieren suponer si están infringiendo normas del ámbito reglamentario o de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o antecedentes anteriores con declaraciones similares de jugadores y entrenadores que han sido objeto de sanción".

Elecciones del Real Madrid

Javier Tebas ha valorado la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid y la posible candidatura de Enrique Riquelme. "Me sorprendió que convocase elecciones y de Riquelme no voy a dar opinión. No voy a decir si lo conozco, no lo conozco, no porque se me interpretaría mal. Tiene derecho a presentarse y si lo consigue y lleva un gran proyecto, pues que lo presente".

Por otro lado, ha terminado opinando sobre cómo Florentino Pérez ha desistido de crear la Superliga. "La Superliga la planteó en un periodo corto, siempre estaba hablando con los diferentes modelos que por lo menos los portacoces decían, porque para saber lo que dice Florentino y su entorno, hay que hacerlo a través a sus fuentes oficiales, o extraoficiales. Que si el 27 empezaba, que si tal, pues ahora ha decidido cambiar e ir a un proyecto con Al-Khelaifi que yo siempre he dicho que los proyectos que tiene Al-Khelaifi es como la Superliga pero en cámara lenta, con más tiempo, más años, y el objetivo es el mismo. Supracompetición de los grandes clubes de Europa, haciendo mucho daño esos modelos a las competiciones nacionales domésticas".