Resquicio de esperanza para Rafa Marín con una posible llamada del Real Madrid

El Villarreal no ejercerá la opción de compra por 12 millones de euros para hacerse con su propiedad y volverá al Nápoles, pero Florentino Pérez se guardó dos oportunidades de recompra estratégicas, la primera de ellas por 25 'kilos', la cual puede ejercer este verano

Rafa Marín puede ser una de las opciones que valore el Real Madrid para reforzar el centro de la zaga. Imago

El futuro de Rafa Marín sigue completamente abierto. En el Villarreal hace tiempo que asumen que el central andaluz no continuará la próxima temporada y que tomará el camino de vuelta hacia Nápoles tras una gran temporada en La Cerámica, pero ahora aparece un nuevo actor protagonista que puede cambiar por completo el futuro inmediato del sevillano. Se abre una opción para que su próximo destino sea el Real Madrid.

El Villarreal no ejecutará la opción de compra

Tal y como adelantó ESTADIO Deportivo, el Nápoles está bien posicionado para su regreso, toda vez que el club amarillo no ejecutará la opción de compra de 12 millones de euros pactada en el acuerdo de cesión del futbolista, decisión que el propio jugador conoce desde hace semanas. En cualquier caso, nadie se atrevía a cerrar de forma definitiva la puerta a su continuidad en La Cerámica ya que todo se emplazaba a una nueva conversación entre clubes. Sin embargo, el contexto ha cambiado en los últimos días con la entrada en escena del Real Madrid puesto que el nombre de Rafa Marín ha comenzado a recordarse en Valdebebas.

El central, que acaba de cumplir 24 años, está a punto de completar la temporada más importante de su carrera, un año de puro crecimiento que no ha pasado desapercibido en Italia. Marcelino le convirtió en una pieza importante dentro de su sistema y el central respondió dando un evidente paso al frente tanto en LaLiga como en Champions League.

Con 30 partidos oficiales y 2.575 minutos disputados, Rafa Marín ha conseguido consolidarse en un equipo que volverá a jugar la máxima competición continental y lo ha hecho mostrando personalidad, regularidad y una evolución defensiva muy valorada tanto en Villarreal como en Italia.

El Real Madrid mantiene el control

El detalle más importante de toda la operación entre Villarreal y Nápoles sigue estando en Madrid. El club blanco nunca ha perdido realmente el control sobre el futbolista cuando decidió venderlo al Nápoles en el verano de 2024 por 12 millones de euros.

Florentino Pérez se reservó entonces dos opciones de recompra estratégicas. Una de ellas puede ejecutarse este mismo verano por 25 millones de euros, la segunda quedaría fijada para 2027 por una cantidad de 35 millones. Además, el Real Madrid también conservó una serie de derechos preferenciales que obligan al Nápoles a informar a Valdebebas de cualquier movimiento importante relacionado con el jugador, como ya ocurrió con la cesión al Villarreal.

Es decir, el Real Madrid mantiene voz y voto en el futuro de Rafa Marín. Y precisamente ahí aparece ese resquicio de esperanza para un futbolista que siempre ha mantenido intacto su vínculo emocional con el club blanco.

Desde Valdebebas nunca se ha dejado de confiar en él. De hecho, Rafa Marín estaba considerado como uno de los centrales con más proyección surgidos en La Fábrica en los últimos años. Ya brilló durante su cesión en el Alavés y llegó incluso a entrar en varias ocasiones en las quinielas para formar parte de la primera plantilla madridista antes de marcharse al Nápoles.

La revolución defensiva del Madrid

Ahora, las circunstancias del fútbol vuelven a abrirle una puerta, especialmente por la situación defensiva que afronta el Real Madrid de cara a la próxima temporada. La planificación deportiva blanca apunta a cambios importantes en la zaga. Antonio Rüdiger seguirá liderando la defensa, pero David Alaba termina contrato y saldrá del club, mientras que las constantes lesiones de Éder Militao siguen generando dudas físicas a largo plazo.

A ello se une la incertidumbre creciente alrededor de otros zagueros como Dean Huijsen y Raúl Asencio, dos jugadores que no han terminado de convencer al Santiago Bernabéu, y la sempiterna intención del club de rejuvenecer determinadas posiciones. En ese escenario, perfiles jóvenes, con experiencia ya consolidada en la élite y ADN Real Madrid vuelven a ganar peso dentro del mercado. Y ahí encaja perfectamente Rafa Marín.

Además, el inminente regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu -todavía pendiente de oficialidad- también añade un factor importante a la ecuación. El técnico portugués quiere reforzar el eje central con futbolistas físicos, contundentes y con margen de crecimiento. Características que el central andaluz reúne plenamente.

El Villarreal se resigna y el Nápoles toma nota

Mientras tanto, en Villarreal ya se trabaja pensando en el próximo curso sin Rafa Marín. La llegada de Iñigo Pérez como relevo de Marcelino obligará también a redefinir la planificación deportiva y el club amarillo considera excesivo asumir una operación de 12 millones de euros por el central.

Eso sí, el rendimiento del jugador no ha pasado desapercibido. Todo lo contrario. En Nápoles están muy satisfechos con la progresión del futbolista tras una temporada donde ha conseguido reivindicarse después de un primer año complicado en Italia bajo las órdenes de Antonio Conte, donde apenas encontró continuidad. Ahora regresará al club partenopeo mucho más hecho, más maduro y con un cartel claramente reforzado. Tiene contrato con el Nápoles hasta 2029 y su primera intención es retenerlo, aunque el último movimiento puede depender del Real Madrid.