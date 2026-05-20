"Ven de amarillo": El Villarreal ultima los detalles de su gran fiesta por la Champions

Con la tercera plaza en juego, el club amarillo prepara una noche de celebración y despedidas en la que no faltará el más mínimo detalle para cerrar el curso futbolístico en España; Marcelino, Pedraza y Parejo tendrán sus merecidos homenajes

El Villarreal prepara un fin de fiesta liguero de lo más épico a la par que emotivo.Imago

El Villarreal prepara una noche grande. La Cerámica se vestirá de gala este domingo para cerrar la temporada ante el Atlético de Madrid en una jornada que irá mucho más allá de lo futbolístico. El 'Submarino' celebrará su segunda clasificación consecutiva para la Champions League en un partido en el que peleará por acabar tercero en LaLiga y, además, despedirá a varias figuras importantes de los últimos años.

Será el último partido de la temporada en Primera División. El último del campeonato. El último de Marcelino García Toral en el banquillo amarillo. También el último para jugadores como Alfonso Pedraza o Dani Parejo, quienes también se despedirán de su afición.

Una Cerámica teñida de amarillo

El Villarreal quiere convertir la cita ante el Atlético en una auténtica fiesta desde mucho antes del pitido inicial. El club repartirá 20.000 banderas amarillas entre los aficionados para teñir completamente las gradas de La Cerámica y generar un ambiente especial en una de las noches más emotivas de los últimos años.

La entidad ha pedido además a sus seguidores acudir vestidos de amarillo y con la bufanda grogueta para acompañar al equipo en un encuentro cargado de emociones. El objetivo no es solo empujar al equipo en la pelea por la tercera plaza, sino también convertir el estadio en una imagen de unión entre plantilla y afición. Más allá de los puntos, el domingo se vivirá una despedida colectiva.

El último baile de Marcelino

La gran carga emocional de la noche estará inevitablemente ligada a Marcelino García Toral. El técnico asturiano dirigirá su último partido al frente del Villarreal antes de cerrar su segunda etapa en el club. Y el Villarreal prepara un homenaje a la altura de su legado.

La entidad ya dejó claro hace semanas que quería una salida elegante, pública y reconocida para el entrenador más importante de su historia moderna. El preparador de Careñes se marchará como el técnico con más partidos dirigidos en el club y también como el entrenador con más victorias.

Pero, sobre todo, se irá dejando al Villarreal nuevamente instalado entre los grandes del fútbol europeo. Su segunda etapa devolvió estabilidad competitiva al proyecto y permite firmar un hito histórico como es clasificar al equipo para la Champions League en dos temporadas consecutivas.

La relación entre ambas partes acabó desgastada por las diferencias surgidas durante las negociaciones de renovación, pero tanto club como entrenador han querido mantener siempre una línea de respeto institucional y buenas formas y eso también se verá reflejado en la despedida.

Pedraza y Parejo, otras despedidas cargadas de simbolismo

La noche también se convertirá en el cierre de etapa de otros futbolistas importantes dentro del vestuario amarillo: Alfonso Pedraza y Dani Parejo.

El lateral cordobés ya ha anunciado su salida tras 15 años en el Villarreal y vivirá una despedida especialmente emotiva en La Cerámica. El jugador formado en la cantera amarilla se marcha como campeón de la Europa League y como uno de los grandes símbolos recientes del club.

Todo apunta además a que Dani Parejo también vivirá su último partido como futbolista groguet. Aunque todavía no hay anuncio oficial, el centrocampista madrileño termina contrato el próximo 30 de junio y su continuidad parece muy complicada a día de hoy. De hecho, no se descarta que pueda decidir cerrar su etapa profesional como futbolista en el encuentro ante el Atlético.

También será la última noche para otros jugadores como Thomas Partey, Rafa Marín o Alfon, cuyas vinculaciones también finalizan.

La tercera plaza como último reto

La fiesta no hará olvidar que todavía hay algo importante en juego. El Villarreal afronta el duelo ante el Atlético de Madrid con opciones reales de terminar tercero en LaLiga. El conjunto amarillo necesita ganar en La Cerámica para superar al equipo rojiblanco en la clasificación y cerrar así una temporada histórica con un broche todavía mayor. El empate no le valdría.

Ese componente competitivo añade todavía más épica a una noche ya de por sí especial. El 'Submarino' no quiere despedirse únicamente celebrando la Champions. También quiere hacerlo ganando.

Homenajes, emoción y fuegos artificiales

Una vez termine el partido comenzará la gran celebración sobre el césped de La Cerámica. El club ha preparado homenajes especiales, actos de reconocimiento y varias sorpresas para compartir con la afición el éxito europeo conseguido esta temporada.

Para cerrar la noche, un castillo de fuegos artificiales pondrá el punto final a una jornada diseñada para quedarse en la memoria del conjunto de La Plana. Será una mezcla de fiesta y nostalgia. De celebración y despedidas. De presente y pasado. La última gran noche del curso en un estadio que quiere despedir a los suyos como merecen. Y hacerlo, además, mirando hacia la Champions League con la medalla de bronce de LaLiga.