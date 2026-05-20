Tres nuevos nombres hacen sonar el radar del 'Submarino' amarillo

El Villarreal sigue inmerso en la planificación de la temporada 2026/2027, una parcela en la que suma un trío de futbolistas muy competente que vendría a reforzar tanto los dos laterales como la medular: Max Aarons, Jacques Ekomié y Jefferson Lerma

El Villarreal ha empezado a mover ficha de cara a un verano que apunta a ser de máxima intensidad en los despachos de La Cerámica. Con la clasificación para la próxima Champions League asegurada y a la espera de cerrar oficialmente el relevo de Marcelino por Iñigo Pérez, la dirección deportiva amarilla trabaja desde hace semanas en diferentes perfiles para reforzar una plantilla que necesitará más profundidad competitiva para afrontar el exigente calendario del próximo curso.

En ese escenario han aparecido en las últimas horas tres nombres nuevos vinculados directamente al conjunto groguet, aunque también a otros clubes. Los futbolistas en cuestión son Max Aarons, Jacques Ekomié y Jefferson Lerma. Tres perfiles muy diferentes, pero con un denominador común: experiencia, margen de crecimiento y capacidad inmediata para elevar el nivel competitivo de la plantilla.

Max Aarons: experiencia internacional para el lateral diestro

El nombre de Max Aarons ha sido uno de los últimos en irrumpir alrededor del Villarreal CF. Según informa el periodista Ekrem Konur, especializado en movimientos de mercado, el lateral inglés figura entre las opciones que maneja el club amarillo para reforzar el costado derecho de la defensa.

El futbolista británico, actualmente cedido en el Rangers FC por el Bournemouth, ya conoce el fútbol español después de su paso por el Valencia durante la pasada temporada. Una experiencia corta, pero suficiente para familiarizarse con LaLiga y mantener abierto el interés de varios clubes españoles.

En el Villarreal preocupa especialmente la situación de los laterales de cara al próximo curso. Pese a la salida de Alfonso Pedraza, el perfil izquierdo parece cubierto con Sergi Cardona y el regreso de Carlos Romero tras su gran cesión en el Espanyol, pero el costado derecho genera muchas más dudas. Santiago Mouriño y Alex Freeman no han terminado de ofrecer la regularidad esperada y el club considera prioritario incorporar más competencia en esa zona.

Ahí aparece el perfil de Aarons. Un lateral de recorrido, velocidad y marcado carácter ofensivo que además puede actuar en ambas bandas. Pese a sus 26 años, acumula experiencia en Premier League, Championship, LaLiga y fútbol europeo, además de haber sido internacional sub-21 con Inglaterra.

El Bournemouth mantiene contrato con el futbolista hasta 2029, aunque en Inglaterra ya deslizan la posibilidad de abrirle la puerta este verano. Wolves, West Ham y Oporto también siguen de cerca su situación, aunque en La Cerámica consideran que el atractivo de jugar Champions y tener un papel importante dentro del proyecto puede jugar a favor del Villarreal.

Jacques Ekomié: juventud y futuro para la izquierda

Otro de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Jacques Ekomié. Según informa el periodista Sébastien Denis, redactor jefe de Foot Mercato, el Villarreal sigue muy de cerca al joven lateral izquierdo del Angers SCO.

Internacional absoluto con Gabón, a sus 22 años se ha convertido en una de las revelaciones defensivas de la Ligue 1 después de completar una temporada de enorme crecimiento en Francia. Formado en el Girondins de Burdeos, aterrizó en el Angers en 2024 y desde entonces ha disputado más de 50 partidos oficiales, consolidándose además en la selección gabonesa.

En el Villarreal gusta especialmente su perfil físico y competitivo. Destaca por su velocidad, agresividad defensiva y capacidad para recorrer toda la banda. Un perfil muy dinámico y con margen evidente de crecimiento.

El Angers valora actualmente al futbolista entre siete y diez millones de euros, una cifra considerada asumible dentro de la planificación amarilla, aunque np se considera una operación ni mucho menos sencilla. Según las mismas fuentes, clubes como Estrasburgo, Nottingham Forest, Coventry City, Schalke 04 o Hamburgo también monitorizan al defensor.

La aparición de Ekomié también responde a un movimiento preventivo del Villarreal en el mercado. La salida de Alfonso Pedraza rumbo a la Lazio obliga a reestructurar el lateral izquierdo y, aunque Carlos Romero y Sergi Cardona parten como principales opciones para el próximo curso, el club quiere cubrirse ante posibles ofertas importantes por alguno de sus activos.

Jefferson Lerma: músculo y experiencia para la medular

El tercer nombre que aparece en escena es el de Jefferson Lerma. Según informa Cadena SER Valencia, el Villarreal es uno de los clubes españoles interesados en la situación del centrocampista colombiano, que habría rechazado renovar con el Crystal Palace. A sus 31 años, Lerma se convertirá en uno de los nombres atractivos del mercado si finalmente queda libre. Y ahí el Villarreal observa atentamente una oportunidad que podría elevar de inmediato el nivel competitivo del centro del campo amarillo.

El internacional colombiano cuenta con una amplísima experiencia en el fútbol europeo tras su paso por Levante, Bournemouth y Crystal Palace. De hecho, se marcharía de Inglaterra como el colombiano con más partidos y minutos acumulados en la historia de la Premier League.

En el club amarillo valoran especialmente su potencia física, experiencia competitiva y capacidad para equilibrar partidos desde la medular. Eso sí, la operación dependería también de liberar una plaza de extracomunitario dentro de la plantilla. Sevilla y Valencia también aparecen entre los clubes españoles interesados, además de propuestas desde Italia, Turquía, Grecia o la MLS.