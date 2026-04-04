Atlético de Madrid - FC Barcelona: resultado, resumen y goles

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona abren una serie decisiva en un duelo clave con liderato, desgaste y Europa en juego

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Alineaciones Atlético de Madrid - Barcelona: Alineaciones del Atlético y Barça en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Estas son las alineaciones probables para el partidazo de esta noche

Se disputará uno de los grandes partidos de la jornada 30 de LaLiga EA Sports. A dos horas del inicio, ya se percibe la importancia de un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato.

El Barcelona llega como líder con ventaja sobre el Real Madrid tras su derrota en Mallorca, mientras que el Atlético busca consolidarse en la zona alta y recuperar posiciones ante la presión del Villarreal CF.

Este será el primero de tres enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos en apenas diez días, incluyendo la eliminatoria de la UEFA Champions League, lo que añade un componente estratégico al choque.

El equipo de Diego Simeone llega con numerosas ausencias importantes, entre lesionados y sancionados, lo que obliga a modificar su estructura habitual.

El conjunto dirigido por Hansi Flick tampoco llega al completo, con la ausencia destacada de Raphinha, clave en el sistema ofensivo azulgrana.

Buena acción entre Rashford y Cancelo que culmina Lamine Yamal impactando en la espalda de un defensor rojiblanco. Balón a córner

'Delicatessen' total del francés tras marcharse de dos defensores dentro del área y que define mal ante Joan García. Acción muy peligrosa del Atleti

Contragolpe del Barcelona que culmina el onubense con una gran parada de Musso. Mucha ida y vuelta en estos minutos

El delantero francés estaba solo para empujar el balón al fondo de las mallas y definió muy mal.

Gran pelota a la espalda de los defensas del Barcelona, donde el argentino en el mano a mano con Joan García y no perdona el hijo del Cholo Simeone para poner por delante al Atleti

Gran pared entre el inglés y Olmo, que el propio ex futbolista del Manchester United culmina a las mil maravillas ante Musso

Tangana entre jugadores del Atleti y Barcelona que acaba con recital de amarillas : Nahuel, Koke y Fermín

Se queda con diez el Atlético cuando Lamine Yamal se marchaba directo al área rojiblanca y el argentino lo derribó conllevando la segunda amarilla

Primeros 45 minutos muy intensos y donde ha pasado de todo. Se resolverá el encuentro en una segunda parte que se acontece apasionante

Intento de despeje del defensor blaugrana donde con la inercia del intento de golpeo provoca una plancha muy fuerte sobre el futbolista del Atlético. Se está revisando en el VAR

La polémica está servida. El ambiente está muy caldeado en el Metropolitano

¡El árbitro le quita la roja a Gerard Martín y se queda en amarilla!

Amarilla para Lenglet tras parar a Lamine Yamal que se metía en el área

Acción individual maravillosa del futbolista del Barcelona que casi acaba en una obra de arte

Control de fantasía de Dani Olmo, que puso el pase de la muerte para el '7' del Barça y de nuevo el arquero argentino salva al Atleti

Gran jugada de Cancelo, que disparó a puerta y tras el rechace de Musso, rebota en el pecho del polaco. Se pone por delante el Barcelona casi en el descuento. Jarro de agua fría para el Atlético

Victoria vital del Barcelona por 1-2 ante el Atlético de Madrid. Golpe encima de la mesa de los culés por el liderato

En una noche cargada de tensión, fútbol de alto nivel y decisiones determinantes, el FC Barcelona logró imponerse al Atlético de Madrid en el Metropolitano para dar un auténtico golpe encima de la mesa en LaLiga . El conjunto azulgrana, liderado en los momentos clave por la experiencia y el olfato goleador de Robert Lewandowski, supo resistir, insistir y aprovechar su oportunidad en el tramo final de un encuentro marcado por la intensidad, las polémicas arbitrales y la igualdad máxima. Este triunfo no solo refuerza su liderato, sino que envía un mensaje claro al resto de aspirantes: el Barça está decidido a no dejar escapar el campeonato en una recta final que ya huele a título.

El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona marca el inicio de un intenso calendario con tres partidos en apenas diez días. Este primer capítulo, correspondiente a LaLiga EA Sports, llega con una carga especial para el conjunto azulgrana, obligado a defender su liderato en un escenario tan exigente como el Riyadh Air Metropolitano.

Mientras el Barça pelea por el título, el equipo dirigido por Diego Simeone afronta el choque con la vista también puesta en la eliminatoria de la UEFA Champions League que enfrentará a ambos equipos en los próximos días.

Un Atlético condicionado por las bajas

El conjunto rojiblanco llega al partido con importantes ausencias. Hasta seis jugadores no estarán disponibles, entre lesionados y sancionados, lo que obliga a Simeone a replantear su once inicial. Entre las bajas destacan futbolistas clave que habitualmente tendrían un papel protagonista en este tipo de encuentros.

Estas circunstancias complican la preparación de un partido ya de por sí exigente, en el que el técnico argentino tendrá que tirar de recursos y ajustes tácticos para competir ante uno de los equipos más en forma del campeonato.

El Barça, obligado a no fallar

El FC Barcelona encara el encuentro con la presión de mantener su ventaja en lo más alto de la tabla. Los de Hansi Flick han mostrado una gran regularidad en las últimas jornadas, lo que les ha permitido abrir distancia respecto al Real Madrid.

Sin embargo, el técnico alemán tendrá que hacer frente a bajas sensibles, como la de Raphinha, cuyo peso ofensivo ha sido clave durante la temporada. A ello se suman otras ausencias que afectan al equilibrio del equipo, especialmente en el centro del campo.

Un partido que va más allá de la Liga

Más que tres puntos, este encuentro tiene un valor estratégico evidente. Será el primer test de una serie de enfrentamientos que también decidirán el futuro de ambos en Europa. El Atlético prioriza su papel en la Champions, mientras que el Barcelona necesita consolidar su posición en la Liga.

El precedente más reciente entre ambos añade aún más tensión, con resultados repartidos en distintas competiciones. Este contexto convierte el duelo en un choque cargado de expectativas, ajustes tácticos y gestión de esfuerzos.

El Metropolitano, factor diferencial

El estadio rojiblanco volverá a ser un elemento clave. El Atlético buscará apoyarse en su afición para competir con intensidad desde el primer minuto y frenar el ritmo del líder. A pesar de no jugarse el título directamente, el equipo madrileño quiere mantener su posición en la zona alta y llegar con confianza a los próximos compromisos.

Por su parte, el Barcelona afronta una de las salidas más complicadas del calendario en un momento crucial de la temporada. Un triunfo supondría un paso firme hacia el campeonato, mientras que cualquier tropiezo podría reactivar la lucha por el liderato.

Una batalla de estilos y prioridades

El partido enfrenta dos realidades distintas: un Barcelona centrado en el objetivo liguero y un Atlético que gestiona sus esfuerzos pensando en varios frentes. Sin embargo, ambos comparten la necesidad de competir al máximo nivel en un choque que puede marcar el rumbo inmediato de la temporada.

Con múltiples condicionantes y un calendario apretado, este primer enfrentamiento promete ser solo el comienzo de una serie apasionante entre dos gigantes del fútbol europeo.