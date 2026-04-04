Atlético de Madrid - FC Barcelona: resultado, resumen y goles
El Atlético de Madrid y el FC Barcelona abren una serie decisiva en un duelo clave con liderato, desgaste y Europa en juego
At. Madrid
Barcelona
Minuto a minuto
En una noche cargada de tensión, fútbol de alto nivel y decisiones determinantes, el FC Barcelona logró imponerse al Atlético de Madrid en el Metropolitano para dar un auténtico golpe encima de la mesa en LaLiga. El conjunto azulgrana, liderado en los momentos clave por la experiencia y el olfato goleador de Robert Lewandowski, supo resistir, insistir y aprovechar su oportunidad en el tramo final de un encuentro marcado por la intensidad, las polémicas arbitrales y la igualdad máxima. Este triunfo no solo refuerza su liderato, sino que envía un mensaje claro al resto de aspirantes: el Barça está decidido a no dejar escapar el campeonato en una recta final que ya huele a título.
¡Final del encuentro!
Victoria vital del Barcelona por 1-2 ante el Atlético de Madrid. Golpe encima de la mesa de los culés por el liderato
¡Se dan seis de tiempo extra!
¡Gol del Barcelona! ¡Gol de Lewandowski!
Gran jugada de Cancelo, que disparó a puerta y tras el rechace de Musso, rebota en el pecho del polaco. Se pone por delante el Barcelona casi en el descuento. Jarro de agua fría para el Atlético
Cambios en el Barça
Se marchan Eric García y Rashford, ingresan Gavi y Lewandowski
¡Espectacular la parada de Musso a Ferrán de nuevo!
Control de fantasía de Dani Olmo, que puso el pase de la muerte para el '7' del Barça y de nuevo el arquero argentino salva al Atleti
Cambio en el Atlético
Se marcha Lenglet y debuta Taufik
¡Paradón de Musso al disparo de Ferrán!
Reclama Koundé penalti tras un forcejeo con Le Normand
El árbitro dice que no hay nada
Cambio en el Barcelona
Se marcha Marc Bernal con molestias, y vuelve Koundé
Cambios en el Atlético
Se marchan Baena, Giuliano y Griezmann, ingresan Morcillo, Sorloth y Giménez
¡Pero que jugada de Lamine!
Acción individual maravillosa del futbolista del Barcelona que casi acaba en una obra de arte
¡Pedri casi consigue el segundo del Barça!
Pedía córner el futbolista canario pero el árbitro finalmente decreta saque de puerta
Amarilla para Lenglet tras parar a Lamine Yamal que se metía en el área
¡El árbitro le quita la roja a Gerard Martín y se queda en amarilla!
La polémica está servida. El ambiente está muy caldeado en el Metropolitano
¡Roja directa a Gerard Martín!
Intento de despeje del defensor blaugrana donde con la inercia del intento de golpeo provoca una plancha muy fuerte sobre el futbolista del Atlético. Se está revisando en el VAR
¡Arranca el segundo acto en el Metropolitano!
¡Final de la primera parte!
Primeros 45 minutos muy intensos y donde ha pasado de todo. Se resolverá el encuentro en una segunda parte que se acontece apasionante
Finalmente tras consultarlo en el VAR es cartulina roja.
¡A la calle Nico Gónzalez!
Se queda con diez el Atlético cuando Lamine Yamal se marchaba directo al área rojiblanca y el argentino lo derribó conllevando la segunda amarilla
Se dan tres minutos de tiempo extra
Tangana entre jugadores del Atleti y Barcelona que acaba con recital de amarillas: Nahuel, Koke y Fermín
¡Gol del Barça! ¡Empata Rashford a los dos minutos!
Gran pared entre el inglés y Olmo, que el propio ex futbolista del Manchester United culmina a las mil maravillas ante Musso
Cambio en el Barça
Se marcha Araujo por molestias e ingresa Marc Bernal
¡Gol del Atlético! ¡Gol de Giuliano!
Gran pelota a la espalda de los defensas del Barcelona, donde el argentino en el mano a mano con Joan García y no perdona el hijo del Cholo Simeone para poner por delante al Atleti
¡Lamine Yamal al palo!
Gran asociación del equipo culé que casi culmina el internacional español. Ocasión clarísima del Barcelona
¡Pero qué ocasión acaba de desperdiciar Griezmann otra vez!
El delantero francés estaba solo para empujar el balón al fondo de las mallas y definió muy mal.
¡Amarilla para Nico González por mano!
¡Réplica por parte de Fermin!
Contragolpe del Barcelona que culmina el onubense con una gran parada de Musso. Mucha ida y vuelta en estos minutos
¡Qué ocasión acaba de tener Griezmann!
'Delicatessen' total del francés tras marcharse de dos defensores dentro del área y que define mal ante Joan García. Acción muy peligrosa del Atleti
Falta botada por Rashford que atrapa Musso sin dificultad.
Ha comenzado algo más 'mandón' el cuadro culé
¡La tuvo Lamine!
Buena acción entre Rashford y Cancelo que culmina Lamine Yamal impactando en la espalda de un defensor rojiblanco. Balón a córner
¡Comienza el partido en el Metropolitano!
Últimos compases del calentamiento de ambos conjuntos
Problemas también en el Barça
El conjunto dirigido por Hansi Flick tampoco llega al completo, con la ausencia destacada de Raphinha, clave en el sistema ofensivo azulgrana.
Bajas sensibles en el Atlético
El equipo de Diego Simeone llega con numerosas ausencias importantes, entre lesionados y sancionados, lo que obliga a modificar su estructura habitual.
Este será el primero de tres enfrentamientos consecutivos entre ambos equipos en apenas diez días, incluyendo la eliminatoria de la UEFA Champions League, lo que añade un componente estratégico al choque.
¡Y este es el once del Atlético!
¡Esta es la alineación del FC Barcelona!
El Barcelona llega como líder con ventaja sobre el Real Madrid tras su derrota en Mallorca, mientras que el Atlético busca consolidarse en la zona alta y recuperar posiciones ante la presión del Villarreal CF.
Se disputará uno de los grandes partidos de la jornada 30 de LaLiga EA Sports. A dos horas del inicio, ya se percibe la importancia de un duelo que puede marcar el rumbo del campeonato.
Estas son las alineaciones probables para el partidazo de esta noche
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del encuentro entre Atlético de Madrid y FC Barcelona! Podréis seguir el minuto a minuto del partido y toda la previa en ESTADIO Deportivo
El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona marca el inicio de un intenso calendario con tres partidos en apenas diez días. Este primer capítulo, correspondiente a LaLiga EA Sports, llega con una carga especial para el conjunto azulgrana, obligado a defender su liderato en un escenario tan exigente como el Riyadh Air Metropolitano.
Mientras el Barça pelea por el título, el equipo dirigido por Diego Simeone afronta el choque con la vista también puesta en la eliminatoria de la UEFA Champions League que enfrentará a ambos equipos en los próximos días.
Un Atlético condicionado por las bajas
El conjunto rojiblanco llega al partido con importantes ausencias. Hasta seis jugadores no estarán disponibles, entre lesionados y sancionados, lo que obliga a Simeone a replantear su once inicial. Entre las bajas destacan futbolistas clave que habitualmente tendrían un papel protagonista en este tipo de encuentros.
Estas circunstancias complican la preparación de un partido ya de por sí exigente, en el que el técnico argentino tendrá que tirar de recursos y ajustes tácticos para competir ante uno de los equipos más en forma del campeonato.
El Barça, obligado a no fallar
El FC Barcelona encara el encuentro con la presión de mantener su ventaja en lo más alto de la tabla. Los de Hansi Flick han mostrado una gran regularidad en las últimas jornadas, lo que les ha permitido abrir distancia respecto al Real Madrid.
Sin embargo, el técnico alemán tendrá que hacer frente a bajas sensibles, como la de Raphinha, cuyo peso ofensivo ha sido clave durante la temporada. A ello se suman otras ausencias que afectan al equilibrio del equipo, especialmente en el centro del campo.
Un partido que va más allá de la Liga
Más que tres puntos, este encuentro tiene un valor estratégico evidente. Será el primer test de una serie de enfrentamientos que también decidirán el futuro de ambos en Europa. El Atlético prioriza su papel en la Champions, mientras que el Barcelona necesita consolidar su posición en la Liga.
El precedente más reciente entre ambos añade aún más tensión, con resultados repartidos en distintas competiciones. Este contexto convierte el duelo en un choque cargado de expectativas, ajustes tácticos y gestión de esfuerzos.
El Metropolitano, factor diferencial
El estadio rojiblanco volverá a ser un elemento clave. El Atlético buscará apoyarse en su afición para competir con intensidad desde el primer minuto y frenar el ritmo del líder. A pesar de no jugarse el título directamente, el equipo madrileño quiere mantener su posición en la zona alta y llegar con confianza a los próximos compromisos.
Por su parte, el Barcelona afronta una de las salidas más complicadas del calendario en un momento crucial de la temporada. Un triunfo supondría un paso firme hacia el campeonato, mientras que cualquier tropiezo podría reactivar la lucha por el liderato.
Una batalla de estilos y prioridades
El partido enfrenta dos realidades distintas: un Barcelona centrado en el objetivo liguero y un Atlético que gestiona sus esfuerzos pensando en varios frentes. Sin embargo, ambos comparten la necesidad de competir al máximo nivel en un choque que puede marcar el rumbo inmediato de la temporada.
Con múltiples condicionantes y un calendario apretado, este primer enfrentamiento promete ser solo el comienzo de una serie apasionante entre dos gigantes del fútbol europeo.