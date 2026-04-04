Alineaciones Atlético de Madrid - Barcelona: Alineaciones del Atlético y Barça en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan en el Metropolitano en un duelo clave que mezcla revancha, liderato y objetivos europeos

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona vuelven a cruzarse en un duelo de alto voltaje apenas semanas después de su último enfrentamiento copero. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Diego Simeone logró imponerse y sellar su pase a la final, dejando heridas abiertas en el cuadro azulgrana.

Este nuevo enfrentamiento, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, escenario donde recientemente los rojiblancos firmaron una contundente victoria ante los catalanes. Será el cuarto cara a cara de la temporada, reflejo de una rivalidad que no da tregua.

Objetivos distintos, máxima exigencia

El equipo de Hansi Flick llega como líder del campeonato, con la intención de mantener su ventaja sobre el Real Madrid. Los azulgranas atraviesan un buen momento, encadenando victorias consecutivas y mostrando una notable eficacia ofensiva.

Por su parte, el Atlético pelea por consolidarse en los puestos altos. Tras perder terreno en la clasificación, los madrileños se ven obligados a reaccionar si quieren asegurar su posición entre los mejores, especialmente ante la presión de equipos como el Villarreal CF.

Un calendario exigente marca el duelo

El contexto competitivo añade aún más interés al partido. Los colchoneros tienen en el horizonte compromisos decisivos, como la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, además de su participación en la UEFA Champions League, donde curiosamente volverán a medirse al Barcelona.

Esta acumulación de partidos obliga a gestionar esfuerzos y podría influir en las decisiones tácticas de Simeone, especialmente en un choque que exige máxima intensidad.

Bajas y posibles alineaciones

El Atlético afronta el encuentro con varias ausencias relevantes. Futbolistas importantes no estarán disponibles, mientras que otros llegan entre algodones, lo que condiciona la planificación del técnico argentino. Aun así, se espera un once competitivo, con figuras como Antoine Griezmann liderando el ataque.

En el lado azulgrana, también hay contratiempos físicos. El conjunto de Flick no podrá contar con varios jugadores clave, aunque mantiene un bloque sólido. Jóvenes talentos como Lamine Yamal y piezas consolidadas como Pedri serán fundamentales en la propuesta ofensiva.

Atlético de Madrid: Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Un duelo con sabor a revancha

Más allá de los puntos en juego, el encuentro tiene un componente emocional evidente. El Barcelona buscará revancha tras su eliminación en Copa, mientras que el Atlético intentará reafirmar su superioridad reciente ante un rival directo.

Con estilos contrastados, objetivos ambiciosos y múltiples frentes abiertos, el choque promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Un partido que puede marcar el rumbo tanto en la lucha por el título como en la consolidación de los puestos europeos.