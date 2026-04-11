Sevilla - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 31 de LaLiga

El conjunto nervionense regresa al Sánchez-Pizjuán, después de tres derrotas consecutivas y cinco jornadas sin vencer, con la obligación de sumar tres puntos ante un duro rival que acude con bajas importantes y pendiente a la vez de retos más jugosos

El Sevilla FC se juega la vida ante el Atlético de Madrid. Con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, y tras estrenarse con derrota ante el colista Oviedo, Luis García Plaza necesita de forma urgente su primera victoria al frente del cuadro nervionense para coger aire ante el duro calendario que se avecina. Restan ocho 'finales' de infarto para tratar de evitar lo que sería un descalabro no solo deportivo, sino también económico, que dejaría temblando los cimientos del Sánchez-Pizjuán.

Cuatro bajas y dos altas en el Sevilla FC

De cara al encuentro de este sábado, el técnico madrileño no podrá contar con los sancionados Carmona y Nianzou, el principal señalado del tropiezo en el Carlos Tartiere por su fallo en la marca en el único gol del partido y su posterior expulsión antes del descanso. Además, tampoco llega a tiempo el lesionado César Azpilicueta, el único ocupante de la enfermería junto a Marcao, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

Sí regresan a la lista de convocados, por contra, Lucien Agoumé, una vez cumplido su partido de suspensión, y su compatriota Neal Maupay, que se quedó fuera de la primera citación de García Plaza por decisión técnica. Pese a ello, el nuevo preparador sevillista ha dejado claro que no medita salir con dos delanteros de inicio y seguirá recurriendo a su habitual 4-3-3, con novedades obligadas tanto en el eje de la zaga, adonde podría retrasar su posición Gudelj, como en la banda, pudiendo pasar Rubén Vargas a la derecha para que Oso o Ejuke entren en la izquierda. Además, también tendría opciones Peque por detrás del punta.

El Atlético de Madrid llega con numerosos canteranos

Por su parte, el Atlético de Madrid llega al Sánchez-Pizjuán mirado de reojo a las dos importantes citas de la próxima semana: la vuelta de los cuartos de la Champions frente al FC Barcelona, el próximo martes, con una valiosa ventaja del 0-2 de la ida; y la final de la Copa del Rey del sábado día 18 en La Cartuja ante la Real Sociedad.

Diego Simeone no se podrá sentar en el banquillo por sanción y tampoco podrá contar con Hancko, Giménez, Pablo Barrios y Johnny Cardoso, todos ellos lesionados y bajas para este sábado, al igual que Nico González y Koke Resurrección, por sanción. Jan Oblak, aún renqueante, tampoco ha regresado a una convocatoria con una multitudinaria presencia de canteranos

¿Dónde ver por TV el Sevilla FC - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Sevilla FC y Atlético de Madrid este sábado 11 de abril dará comienzo a las 21:00 horas en Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y se podrá ver en directo por Movistar Plus+ (dial 7), por Movistar LaLiga TV (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange TV). El duelo también será emitido por Vamos 2 (dial 51, Multicámara), Movistar LaLiga HDR (dial 440 en Movistar y 111 en Orange), y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

Sevilla No Iniciado - At. Madrid

¿Cómo seguir online el Sevilla FC - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club sevillista y de la entidad colchonera habrá información actualizada al instante de este encuentro.