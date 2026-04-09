Maupay se la juega: sin argumentos para una inversión que parecería otra locura en el Sevilla

El delantero francés se quedó fuera de la primera lista de García Plaza ante el Oviedo y su último tren podría ser la del próximo sábado para medirse al Atlético de Madrid. Su compra definitiva, en cualquier caso, está más que descartada a día de hoy

Como todo lo que sucede en el Sevilla FC de un tiempo a esta parte, la labor realizada por el club en el pasado mercado de enero, con Antonio Cordón a la cabeza, no puede recibir otro calificativo que el de muy deficiente. Al contrario que otros equipos que aprovecharon la ventana invernal para reforzar de verdad su plantilla, como es el caso del Valencia, en Nervión perpetraron otro auténtico despropósito al gastar la única bala que tenían en un fichaje que nada ha aportado hasta la fecha.

En el capítulo de salidas hicieron las maletas el meta Álvaro Fernández, inédito todo el curso, y el central Ramón Martínez, marchándose ambos a coste cero a Deportivo de La Coruña y Valladolid, respectivamente. Pero el director deportivo blanquirrojo aún tuvo que ceder a Alfon al Villarreal, con una opción de compra que difícilmente ejecutarán en La Cerámica, y dar la baja federativa a Marcao para poder inscribir a Neal Maupay, al que ya había pretendido en verano.

Aunque las carencias del equipo son muchas y en todas las líneas, Matías Almeyda quería un delantero y Cordón estimó que el francés, que venía de no rascar bola en el Olympique de Marsella y jugar incluso un partido con el filial a sus 29 años, podía ser quien le diese otro aire al ataque sevillista. Alguno hasta pudo pensar que el extremeño había hecho magia al ver el golazo con el que se estrenó el galo en la sonrojante derrota ante el Mallorca en Son Moix. Pero el tiempo ha acabado por confirmar el enésimo error de un club a la deriva en todos los aspectos.

Los números de Neal Maupay con el Sevilla FC

Tras perderse dos partidos por lesión, Mapupay ha participado en seis encuentros con la camiseta sevillista, cinco de ellos como titular. En total, 454 minutos de juego en los que ha tenido una participación bastante escasa. Su fútbol no ha dicho absolutamente nada y Luis García Plaza se lo cargó a las primeras de cambio, dejándolo fuera de su primera convocatoria para medirse al Oviedo pese a estar disponible físicamente.

La lista ante el Atlético de Madrid, clave

Este próximo sábado, ante el Atlético de Madrid, el nuevo entrenador nervionense afronta otro duelo decisivo en pos de la salvación y una de las decisiones que deberá tomar tiene como protagonista al ariete nacido en Versailles. Apostar por su continuidad más allá del 30 de junio, cuando finaliza su cesión, se antoja una absoluta locura. Pero si Maupay alberga una mínima esperanza de quedarse, la misma pasa por subirse al que puede ser su último tren, pues quedarse de nuevo fuera de la lista supondría la sentencia definitiva.

Un fichaje de 5 millones de euros

En el Sánchez-Pizjuán, con el fantasma del descenso cada vez más real y en medio de un proceso abierto para la venta del club, cualquier decisión que se tome en cuanto a la planificación de la próxima temporada está en el aire, por más que ya haya tres fichajes cerrados, aunque el de Patrick Mercado podría caerse tras su grave lesión, y otro encarrilado. Pero a día de hoy parece una locura que el Sevilla FC pueda pagar unos 5 millones de euros por el fichaje definitivo de Maupay, que es el precio fijado en la opción de compra.

El delantero de origen argentino tendrá que regresar por tanto al Olympique de Marsella, donde tiene contrato hasta 2028, sin haber podido revalorizarse en su paso por LaLiga. Atrás quedan sus buenos años en Inglaterra, en las filas del Brentford y el Brighton, aunque su declive comenzó ya cuando el Everton pagó casi 12 millones por su traspaso en 2022. En Nervión no ha estado ni cerca de poder remontar el vuelo.