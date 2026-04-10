García Plaza quiere "un infierno" en el Sánchez-Pizjuán y lanza una predicción: "Vamos a salvarnos, pero sufriendo"

El técnico del Sevilla FC asegura entender el enfado de la afición, "porque este club es un grande de España y de Europa", pero insiste en la importancia de estar todos unidos para tratar de salir de la complicadísima situación actual, comenzando por el choque de este sábado en casa ante el Atlético de Madrid

Tras su pobre estreno ante el Real Oviedo, con una derrota que redujo a dos los puntos de diferencia con respecto a los puestos descenso, Luis García Plaza afronta este sábado su estreno como técnico del Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, en la primera de las ocho 'finales' de un duro calendario. Un duelo a vida o muerte en el que el madrileño espera el apoyo de la afición, aunque entiende su enfado, que tuvo su máxima expresión en el hostil recibimiento del pasado domingo en el aeropuerto de San Pablo.

El recibimiento de la afición tras la derrota nen Oviedo

"Llevo solo un partido y te encuentras una situación complicada. He vivido situaciones así, el año pasado creo que pasó algo parecido. Claro que entiendo al aficionado. El Sevilla, antes de llegar yo, es un grande de España. Es un grande de Europa. ¿Cómo no va a estar así el aficionado? Pero el equipo de este año lucha por lo que lucha. En un futuro volverá a ser un grande, pero ahora hay un objetivo, que es seguir en Primera. Dentro de la frustración, que la entiendo, el objetivo es luchar con los que están ahí y ellos van a tener una afición que hará un infierno al rival. Somos uno de los grandes, pero mañana esto tiene que ser un infierno. Sé que no puedo pedirles nada, pero todos tenemos que sumar. Necesitamos nuestra mejor versión, sino es que se nos hará muy difícil", destacó el nuevo preparador nervionense en la rueda de prensa previa al choque.

Su recuerdos del Sánchez-Pizjuán visitante: "Decía hostia..."

Al respecto, el ex del Alavés, entre otros, insistió en pedir unión al ser cuestionado por la petición lanzada en redes sociales de que los aficionados entren más tarde el partido en señal de protesta. "He venido aquí como visitante y cuando he venido decía 'hostia, cuando el Sevilla transmite, esa afición se vuelca'. Aquí es jodido como visitante, he venido muchas veces. Tengo que respetar lo que hagan, no puedo reprocharle nada a nadie, pero creo que estamos en una situación que necesitamos el empuje de todos, porque el Sevilla, como institución, se juega muchísimo. Todo el que sume, ayudará. Yo me equivocaré, los jugadores se equivocarán, pero creo que tenemos que empujar todos", recalcó.

Ya más a nivel deportivo, García Plaza volvió a lamentarse de lo sucedido en el Carlos Tartiere, donde en su opinión no todo se hizo mal, aunque es consciente de que hay que mejorar. "Imagina que tiramos una vez y marcamos; el que tira diez, no marca. ¿Quién juega mejor? Nosotros rematamos tres córners y los tiramos fuera. Tenemos que seguir generando y acertando. Con diez, te someten y llegan. Intentamos mejorar, sino, no estaríamos aquí. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero si vamos a tiros a puerta, rematamos más, pero las tiramos fuera. Rematamos tres veces delante de la portería", aseguró.

La importancia del factor mental

Aparte de lo futbolístico, la mente también esa en estas situaciones y el el preparador sevillista admitió que el vestuario anda tocado, aunque expresó su optimismo en alcanzar la salvación. "Están jodidos, están sufriendo. Los chicos de aquí, canteranos que son muchos. Están sufriendo, no crean que están ahí... es duro, eh. Es la situación que nos toca, a lo mejor este duelo dentro de unos años es para intentar entrar en Europa. Ahora mismo es lo que es. No dejamos de ser uno de los mejores clubes de Europa, pero tenemos que conseguir este objetivo. Vamos a conseguir el objetivo, tengo cero dudas, pero sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil, esto es igual de difícil. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Los chavales van a dejarlo todo y el que no lo deje todo, me va a encontrar. No puedo tener jugadores con medias tintas", afirmó.

No hace cuentas para la permanencia

De lo que no quiere hablar García Plaza es de las cuentas para lograr los puntos que hacen falta, en torno a nueve. "Tenía la cuenta hecha de ganarle al Oviedo, ahora la tengo ganándole al Atlético de Madrid. No hago cuentas, sino siempre tres puntos, intentar ganar. El final de temporada, ya veremos. Nadie, ningún entrenador, firma un empate", indicó de cara al duelo ante el conjunto colchonero, hacia el que se deshizo en elogios, admitiendo que "de niño era del Atleti".

Elogios a 'su' Atlético de Madrid

"El Atleti es un equipo top. No digo que se vaya a clasificar, pero ha conseguido un resultado muy bueno, está en la final de Copa... eso no lo hace un once, lo hace una plantilla. Si puede jugar Sorloth o Baena, pregunta cuánto han costado. El plan B del Atleti es muy caro. Nos tiene que dar igual el rival, debemos hacer el mejor partido que podamos, cuidar todos los detalles, que en Oviedo nos costó el partido. Espero dar un paso adelante. El rival, en teoría, es mejor, pero es que nosotros tenemos que hacer mejor las cosas", sentenció, no sin referirse también a la visita de Leo, el joven sevillano de 12 años que busca concienciar sobre la gravedad de la Piel de Mariposa, la enfermedad rara que padece.

La emocionante visita de Leo

"Fue emocionantísimo. Es un chico que transmitió un espíritu de lucha, de positivismo. Cuando terminó, dijeron que era un tesoro que pasase un rato con los jugadores del Sevilla, pero es al revés. Que una persona así te demuestra que se levanta día a día. Le conocía, pero verle ahí, me emocionó aún más. Le doy las gracias, el regalo fue para nosotros", destacó.