El Sevilla se aferra a la curiosa estadística de Luis García Plaza contra el Atlético: un duelo de pasado, presente y futuro

El técnico madrileño se estrena en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el equipo en el que arrancó su fugaz etapa de futbolista, que a su vez está dirigido por un exnervionense, para intentar alargar su racha de imbatibilidad

Pasado, presente y futuro se entrelazarán en un grueso batiburrillo durante el encuentro que este próximo sábado enfrentará al Sevilla FC y al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Será un duelo correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el que para los nervionenses sólo importa el presente, ya que necesitan alejarse del abrasador calor de las llamas de un descenso que ven a sólo dos puntos a falta de ocho encuentros.

Mientras, los colchoneros prefieren mirar al ilusionante futuro que tienen a dos semanas vista: con su cuarta plaza casi sentenciada y desde hace tiempo sin posibilidad alguna de pelear el título, reservarán sus mejores cartuchos para el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League del próximo martes 14, con una renta favorable de 0-2 ante el FC Barcelona, y para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril, también en la capital andaluza.

El equipo sevillista necesita imperiosamente sumar para bajar su elevadísimo porcentaje de probabilidad de descenso (más de un 40 por ciento a día de hoy) y evitar volver a pasar por la enorme decepción vivida en una temporada, la 1999/2000, en la que también acabó bajando el Atlético de Madrid. De hecho, al año siguiente subieron el Sevilla FC y el Real Betis, dejando a los madrileños terceros y condenados a pasar 'otro añito en el infierno'. De esto se acuerdan muchos aficionados en redes acerca de ese clamor popular para que el Cholo salga en Nervión con "los juveniles".

El presente del Sevilla, el futuro del Atlético, el pasado de Luis García Plaza y el Cholo Simeone...

Será el debut en Nervión de Luis García Plaza, un entrenador que arrancó muy joven su carrera en los banquillos debido a que las lesiones truncaron de manera precicipatada una trayectoria como futbolista que, precisamente, arrancó en la cantera del Atlético de Madrid. Llegó a sumar 54 encuentros oficiales con el filial rojiblanco y entró en varias convocatorias con el primer equipo sin llegar a tener minutos. Es decir, se enfrenta a su pasado y lo hace presionadísimo por su estreno con derrota ante el Real Oviedo (1-0), sin llegar a tirar a puerta.

El nuevo entrenador sevillista se ha enfrentado en 13 ocasiones al Atlético, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y siete derrotas. Le ha conseguido vencer con los cuatro equipos con los que se ha enfrentado: en su primer duelo, un 2-0 con el Levante UD en la 10/11; la primera vez que se midió a los rojiblancos con el Getafe CF, 2-0 en la 11/12; en la primera con el RCD Mallorca, 1-2 en la 21/22; y en la segunda intentona con el Deportivo Alavés, 2-0 en la 23/24. Como local está invicto: tres triunfos y dos igualadas. Buen presagio para su estreno con el Sevilla FC.

Para mayor curiosidad, el primer día de García Plaza en el Sánchez-Pizjuán tendrá como oponente a un equipo entrenado desde hace tres lustros por Diego Pablo Simeone, quien antes de vestir la camiseta del Atlético de Madrid, se dio a conocer en el fútbol de Europa gracias al Sevilla FC, que le fichó en 1992 del Pisa SC. En sus dos campañas en la entidad blanquirroja, el argentino sumó 73 partidos oficiales. Su primer año en el Atleti fue el último de Luis García en el filial. Como técnico, ha ganado 17 de sus 33 citas con los hispalenses, concediendo 10 empates y sólo seis derrotas.