La afición sevillista opina: "Tenemos miedo que descienda, porque sería catastrófico y posiblemente implique incluso la desaparición del club"

El Sevilla vuelve a asomarse al abismo del descenso en una temporada en la que está jugando verdaderamente con fuego, con el equipo al borde del precipicio y un calendario terriblemente exigente por delante, el nerviosismo se apodera de la hinchada de Nervión que teme el peor desenlace

El conjunto de Nervión se complica la vida de forma alarmante otra temporada más y afronta un tramo decisivo dramático. El equipo se encuentra ya en la 17ª posición, a escasos dos puntos del descenso. Por delante restan ocho finales, arrancando este trascendental sábado en casa, el rival será un Atlético de Madrid que marcha cuarto y que le tiene tomada la medida, ya que el Sevilla no logra ganarle en liga desde el 11 de febrero de 2024, más 2 años ya de aquel partido.

A esta peligrosa racha negativa se suma el agravante de afrontar uno de los calendarios más exigentes de toda la zona baja. Tras medirse a los rojiblancos, los hispalenses chocarán contra un muro, a excepción del vital y decisivo duelo ante el Levante, los siguientes siete compromisos serán frente a rivales de la mitad superior. Son equipos potentes que pelean por plazas europeas, incluyendo cruces de altísima dificultad ante el Villarreal o el Real Madrid.

El sentir de la afición nervionense y el inevitable temor de caer al abismo

Ante esta grave tesitura límite, las encuestas a pie de calle muestran una profunda preocupación. La afición advierte de las severas consecuencias de perder la categoría: "Tenemos miedo de que descienda porque sería catastrófico y posiblemente implique incluso la desaparición del club". Algunos seguidores, invadidos por la desesperanza, aseguran que caer a Segunda división serviría al menos "como lección para el club" y sus dirigentes tras las últimas nefastas planificaciones deportivas.

Este fuerte pesimismo generalizado se sustenta en los constantes bandazos institucionales, varios encuestados afirman que "la plantilla no está al nivel de Primera División" y que la salvación llegaría solo por demérito rival. Además, el fantasma del pasado pesa enormemente, "Llevamos tres años rozando el descenso y quién sabe si a la tercera va la vencida", lamenta resignado un aficionado, evidenciando que el reciente cambio de entrenador no asegura la permanencia.

La casta y el coraje como última esperanza para la permanencia

Pese al sofocante clima de máxima tensión, queda espacio para la fe, una parte de la grada confía en Luis García Plaza, asegurando que el vestuario "puede dar otra imagen". Se aferran al histórico poderío de su estadio para salir a flote: "En casa la gente aprieta, lo vive mucho, y si hay consenso para apoyar dejando lo extradeportivo de lado, el equipo tirará indudablemente para arriba".

Finalmente, el sevillismo apela a la legendaria casta y coraje del club para exprimir a sus jugadores con más experiencia. Todos asumen perfectamente que tocará "sufrir hasta el último momento" para sellar el objetivo, sin embargo, mantienen la esperanza de que el fútbol resulta imprevisible y que la permanencia pasará por lograr "pillar a esos equipos de arriba en un momento delicado" durante esta recta final de LaLiga EA Sports.