García Plaza se aferra, Antonio Cordón sale por la puerta y Sergio Ramos no llega

Comida de despedida del cuerpo técnico que ha logrado la permanencia y que aún no ha recibido una llamada para seguir o rescindir, en gran parte porque no existe cúpula deportiva a la espera de que se consume o no el traspaso de poderes de la mayoría accionarial de la entidad

A la izquierda, el madrileño con sus ayudantes; a la derecha, el extremeño marchándose de su domicilio en Los Remedios.IG / @santi_salas

La vida sigue más o menos igual en el Sevilla FC, con presuntos avances pero a paso corto durante las reuniones telemáticas que varias veces cada semana mantienen los abogados de Five Eleven Capital y Sergio Ramos con los que representan a los máximos accionistas del Sevilla FC. A seis días de que expire la 'reserva' o prioridad que tiene el grupo representado por el camero tras la firma de la LOI, no se atisba un acuerdo definitivo entre las partes, que filtran, como ha quedado dicho, acercamientos, pero todo hace indicar que la financiación para una operación que supera los 400 millones de euros se antoja lejana.

Confían en plantarse más pronto que tarde el todavía central en activo y las familias notables del club nervionense en una notaría para que el traspaso de poderes sea una realidad, aunque faltan tantos trámites, desde el cambio de consejo de administración en una junta que tarda al menos un mes desde que se convoca al visto bueno del Consejo Superior de Deportes por lo importante de la operación (superior el 25% del accionariado, en realidad cercana al 85%), que nunca será en menos de dos semanas. Por todo lo anterior, la situación deportiva de un equipo salvado otro año más por la campana preocupa, pero no ocupa a nadie.

Sin director de fútbol profesional 'de facto', José Ignacio Navarro hace 'guardia'

El vacío de poder es un hecho incuestionable. Aclaran a ESTADIO Deportivo que José Ignacio Navarro, secretario técnico, residente en Sevilla y sevillista de cuna, acude a su despacho para que haya alguien, por decirlo de alguna forma, de guardia. No tiene poder ejecutivo para fichar o renovar, por lo que, por ahora, el actual órgano de gobierno va tomando decisiones lógicas, como la marcha de Örjan Nyland tras finalizar contrato, aparcando otras como el futuro de Nemanja Gudelj.

Antonio Cordón fue 'cazado' por el compañero Santi Salas de Vega marchándose de la capital hispalense, en concreto cargando sus maletas en su coche junto a su familia en Los Remedios, al tiempo que Luis García Plaza celebraba (tras el susto a la vuelta de Vigo, cuando el avión realizó un aterrizaje de emergencia por un pequeño incendio en la cola que tuvo que ser sofocado por los bomberos) una comida junto a su cuerpo técnico, varios empleados del club pero ni rastro de la directiva, yéndose a continuación de vacaciones sin noticias en un sentido (tiene firmado un año más de contrato) u otro. Un inoportuno desgobierno.