Un Atlético de Madrid mermado y sin Simeone para visitar al Sevilla: bajas, dudas y canteranos

Tras asaltar el Camp Nou en la ida de los octavos de la Champions, cabe esperar que el técnico argentino reserve piezas importantes este sábado en el Sánchez-Pizjuán, pensando en la vuelta ante el Barcelona y en la final de la Copa del Rey

El temor del descenso planea con todas las de la ley sobre el Sánchez-Pizjuán, donde se ha pulsado ya el botón del pánico. Tras la destitución de Matías Almeyda, las sensaciones siguen siendo muy malas en un Sevilla FC que solo posee dos puntos de ventaja con respecto al abismo y tiene por delante ocho auténticas 'finales' en un calendario nada halagüeño. Pero, para empezar, tras la derrota ante el colista Oviedo, Luis García Plaza tiene ante sí este sábado una ocasión que puede considerarse propicia para comenzar a obrar el milagro de la salvación ante el Atlético de Madrid.

Nunca es una tarea sencilla enfrentarse al cuadro colchonero. De hecho, los nervionenses han perdido en ocho de sus diez últimos enfrentamientos con el conjunto madrileño, con la única victoria firmada por un gol de Isaac Romero en febrero de 2024, con Quique Sánchez Flores en el banquillo. Pero en esta ocasión, aunque se encuentre peleando por la tercera plaza en LaLiga con el Villarreal, nadie duda de la cabeza del club rojiblanco está puesta en otro sitio. Además, llegará a Nervión plagado de bajas y dudas. Si no se le gana a este Atlético...

Pensando con la Champions y en La Cartuja

Tras asaltar ayer el Camp Nou en los octavos de la Champions, lo que les hará llegar más cansados, los rojiblancos querrán reservar fuerzas para el choque de vuelta del próximo martes, donde tratarán de hacer bueno el 0-2 de la ida. Pero no solo es la cita europea ante el Barça la que mantiene en vilo a Diego Simeone, pues el sábado 18 de abril deberá regresar a la capital hispalense para disputar la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Hancko se suma a una enfermería con varios integrantes

Con tanto en juego por delante, es lógico pensar que el 'Cholo' pueda reservar algunas piezas importantes. Aunque ya de por sí su equipo llegará muy mermado. Para empezar, tendrá la baja de un pilar defensivo como Dávid Hancko, que tuvo que ser sustituido ante los azulgranas "después de un mal apoyo que le produjo una torsión en el tobillo". Este jueves, como cabía esperar, no se ha ejercitado junto al grupo, al igual que Johnny Cardoso y Pablo Barrios, que ya fueron bajas este pasado miércoles y apuran para poder entrar en la lista, quedando igualmente en el aire la presencia de Giménez, también en la enfermería.

Dos bajas por sanción en el césped... y otras dos en el banquillo

Junto a todas esas dudas, no estarán con toda seguridad Nico González, tras la roja vista la pasada jornada, ni Koke, por acumulación de amonestaciones. Además, por el mismo motivo tampoco, Diego Simeone no podrá dirigir al cuadro colchonero desde la banda, confirmando el Comité de Disciplina la sanción de un partido tras encararse en el último choque liguero con Ferran Torres "sin llegar al insulto o la amenaza". Sí fue expulsado por sus protestas al árbitro el tercer entrenador rojiblanco, Hernán Bonvicini, que ha sido castigado con dos partidos y no estará tampoco por tanto en el banquillo del Sánchjez-Pizjuán.

Ante este panorama, el técnico argentino ha tirado de la cantera en la sesión de este jueves, que ha sido de recuperación para los titulares en el Camp Nou, además de para Álex Baena y Marc Pubill, que sí estará en el once ante el Sevilla FC al no poder jugar la vuelta frente al Barça por sanción. Junto al zaguero, también podría volver bajo palos Jan Oblak, que realizó trabajo específico de portería tras perderse los cinco últimos encuentros por una distensión muscular en el costado.

Los canteranos llamados a filas por Simeone

Mientras tanto, en el partidillo llevado a cabo en el entrenamiento, el 'Cholo' probó con un once que ni mucho menos será el definitivo, pero en el que estaban presentes el centrocampista del filial Javi Morcillo, que debutó la pasada jornada en LaLiga, los laterales Boñar y Luis Díaz, que también ha tenido ya minutos en el primer equipo, y el central Dani Martínez. Junto a ellos, en el equipo de suplentes formó el mediocentro Taufik, otro de los que se estrenó el pasado fin de semana.