La primera Champions League del Atlético de Madrid pasa por Julián Álvarez: "Ojalá pueda llevar al equipo a la final"

El futbolista argentino del Atlético de Madrid volvió a brillar en la Champions League y acerca al conjunto rojiblanco al tan ansiado título europeo

El Atlético de Madrid ha dejado encarrilada la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. Tras endosarle un 0-2 al Barcelona en el Camp Nou, los rojiblancos tienen en sus manos el pase a semifinales, convirtiéndose así en uno de los equipos favoritos para alzarse con el título. La candidatura a la primera Champions League del Atlético de Madrid pasa por Julián Álvarez que, una noche más, volvió a ser decisivo para el conjunto madrileño y suma 9 goles en 12 partidos de la máxima competición europea de clubes.

Julián Álvarez brilla en la Champions League con el Atlético de Madrid

Cuando todo estaba igualado y nada más se produjo la expulsión de Cubarsí por una falta al borde del área, Julián Álvarez aprovechó para que el castigo al Barcelona sea doble y hacer sangre en la zaga de Hansi Flick. Con un golazo de tiro libre por la escuadra, Julián Álvarez ponía la primera piedra del triunfo en cuartos de final y dejaba tocado a un Barcelona que no supo reponerse del gol al filo del descanso. "Ayer entrenamos y no había metido ni una. Lo importante era hoy, fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo", ha reconocido. Con su gol, el internacional argentino ya suma nueve tantos en la presente edición de la Champions League, convirtiéndose así en la gran baza del Atlético de Madrid en la lucha por el título. "Estoy contento y ojalá sean muchos más. Hay que seguir por más", subrayó el campeón del mundo en Movistar tras el partido.

La plantilla el Atlético de Madrid cree que las opciones de ganar la Champions League en el Atlético de Madrid pasan por Julián Álvarez

Sus compañeros en la plantilla saben que las opciones de que el Atlético de Madrid gane su primera Champions League pasan por Julián Álvarez, al que alaban y se rinden tras una nueva muestra de su talento y, sobre todo, compromiso. "Ha sido un golazo. Es un jugador extraordinario para el Atlético. Me pone muy contento por él, sé cómo trabaja, la humildad tiene. Es muy importante para nosotros", destaca Giuliano Simeone. Por otro lado, Griezmann, la otra gran estrella del Atlético de Madrid, también ha elogiado a Julián Álvarez, autor del 0-1 con un gol de falta directa, del que ha dicho que "está muy bien" y "ojalá pueda llevar a la final" al conjunto rojiblanco. las esperanzas en el Atlético de Madrid están depositadas en un Julián Álvarez que brilla en la máxima competición europea de clubes y se estanca, al igual que el resto del equipo, en LaLiga, dónde lleva un gol menos que en la Champions League.